Lotería de Navidad en la Sierra de Guadarrama: no ha caído el Gordo pero sí el tercer premio, un 4º y un 5º

No ha podido ser, esta vez el Gordo de la Lotería de Navidad no ha caído en la Sierra de Guadarrama como el año pasado, pero sí otros premios de este Sorteo Extraordinario, importantes como el tercero, el 11.840. Lo han cantado a las 9:49 de la mañana Ainhoa Rosero y Axiel Kyron Abas. 500.000 a la serie, 50.000 al décimo.

Lo ha dado Pepito Herranz, en San Lorenzo de El Escorial. El propietario, Iván, le contaba en directo en COPE a Cristina López Schlichting, que no había podido comenzar mejor el día. “Según entrábamos por la puerta, sonaba el tercero, nos hemos puesto a mirar en la página oficial de Loterías y hemos visto que lo hemos dado... mínimo es un billete y hay que ver si es en la zona o no, no nos ha dado tiempo a comprobarlo porque justo ha salido un cuarto, y también lo habíamos vendido... una locura", decía este lotero. "Llevamos una racha increíble", añadía.

Y así es. Esta Administración ya dio el Gordo en 2022, también en 2023, el Gordo de la Lotería del Niño el pasado mes de enero- y parece abonada a la Suerte. Además de ese tercer premio, este domingo 22 de diciembre ha repartido un cuarto -como aseguraba a COPE- y un quinto premio.

El 77.768 ha salido a las 9:59, de nuevo Ainhoa y Axiel Kyron lo cantaban, un cuarto premio que también ha dado en Collado Villalba la Administración nº 3 de Los Valles -de donde salía el número de Cope de la Sierra, el 93.871... por cierto, no hemos pillado nada, otro año será-.

Ese cuarto premio, además, se ha quedado en otros puntos de venta de Collado Villalba, Loterías Lacolada en el polígono industrial P-29 y en el Bar Andaluz (junto a la estación de tren villalbina). Ha tocado, además, en el Zoco de Las Rozas.

El 74.778, a las 10:59 horas, Aurora Rodríguez y Ángel Abaga cantaban este quinto premio que ha dado Pepito Herranz. También ha caído en el Heron City de Las Rozas.