Los vecinos de Ampliación Cerro Alarcón de Valdemorillo exigen luz en sus calles

¿Te imaginas bajar del autobús a las seis de la tarde en invierno, que ya es de noche, y tener que llegar hasta tu casa desde la parada con una linterna o la luz del móvil, o a tientas si no los llevas? ¿O llegar a una intersección confiando solo en los faros de tu vehículo? Todo ello porque las calles están a oscuras o con un deficiente alumbrado público. Es lo que llevan años sufriendo los vecinos de la urbanización Ampliación Cerro Alarcón, en Valdemorillo.

Los fallos en la red empezaron hace más de 15 años y la falta de mantenimiento ha provocado que las farolas presenten un aspecto oxidado y peligroso: han dejado de funcionar 120 de ellas, un 20% del total, condenando a importantes zonas de esta urbanización de 850 parcelas a permanecer en la más absoluta oscuridad con los problemas de inseguridad, tanto vial como ciudadana, que ello conlleva.

"El alumbrado tiene ya unos años, se ha ido deteriorando, no se ha hecho el mantenimiento correctamente y eso ha llevado a una situación tercermundista. Hay zonas de la urbanización totalmente a oscuras. Son vías principales, en algunos casos son cruces con cambios de rasante, calles bacheadas, paradas de autobús en una esquina... se está creando un caldo de cultivo que en cualquier momento tenemos una desgracia en la urbanización", denuncia una de las vecinas afectadas, Sonia Estévez.

"Yo no sé si esto compete al Ayuntamiento, que entiendo que sí porque es alumbrado público, o la Junta Gestora de la Entidad Urbanística, pero el caso es que al final unos por otros la casa sin barrer", añade esta vecina.

Los vecinos denuncian el mal estado de las farolas

Los vecinos han llevado a cabo una campaña de recogida de firmas que entregarán en el Ayuntamiento durante el próximo Pleno municipal. Y es que necesitan desesperadamente una respuesta que no termina de llegar, se quejan.

"La última reclamación que yo hice por Registro de Entrada al Ayuntamiento fue hace ya más de un año y he obtenido la callada por respuesta. Hace 15 años no eran 120 farolas las estropeadas, eran menos, pero esto va aumentando cada año y hemos llegado el summum de la desesperación. Es una indefensión total y la única vía que nos ha quedado es lanzar una petición de firmas. Confiamos en que con esta acción al menos haya una contestación. En caso de que no contesten o la respuesta no sea la que esperamos, es decir, una solución al problema, ya nos queda el Defensor del Pueblo", apunta Estévez.

Las cerca de 300 firmas recabadas se van a llevar al Registro del Ayuntamiento el próximo 16 de junio a las 13 horas.

Mapa elaborado por los vecinos con las farolas estropeadas (cruces rojas y azules)

Fuentes municipales han asegurado a COPE de la SIERRA que el Ayuntamiento es conocedor del problema, y consciente de que requiereuna solución, en la que lleva tiempo trabajando. El siguiente paso es la adjudicación del servicio de mantenimiento del alumbrado público, un contrato que hay que ajustar al cumplimiento de la normativa y que saldrá a licitación de forma inminente.