Hoyo de Manzanares se queda sin carteros.

Lo ha denunciado CCOO, que anuncia que desde el 1 de noviembre, la entidad estatal de Correos traslada a los 15 carteroshasta la oficina de Torrelodones, donde se centralizará el reparto de cartas y paquetería.

Se enteraron hace unos días y la medida se hará efectiva en una semana. Desde COOO temen que este traslado derive en peores condiciones de trabajo para los carteros y también en un peor servicio de reparto para Hoyo de Manzanares, que tiene 8.434 habitantes.

Ya lo han visto en otras poblaciones rurales, asegura José Sergio Mira, responsable del servicio de Correos en CCOO Madrid, y siempre sale mal. "Nos informaron de que iba a producirse una reagrupación rural, los carteros que reparten en Hoyo, cartas y paquetería, desaparecen y se los llevan a otra población. Nos comentan que es una reajuste de rutas pero, a las pruebas nos remitimos, en otras provincias donde se ha producido se ha dejado un reparto menor y de peor calidad".

Este traslado de los carteros de Hoyo de Manzanares supone también un problema, denuncia el sindicato, para la Oficina de Correos en Torrelodones, que hasta ahora ha estado cumpliendo "a duras penas", dice Mira, los protocolos de espacio y distancias de seguridad sin contar con el personal "extra" que les llega en unos días.

En lo que se refiere a la Oficina de Correos de Hoyo, no se cierra pero esta decisión sienta un mal precedente para este servicio público. "hoy desaparecen de Hoyo los carteros pero ¿quién nos dice que no van a ponen un buzón genérico para todo un pueblo o que los vecinos tengan que ir a otros municipios a recoger su correspondencia o sus paquetes, como ya ocurre en otras poblaciones, no en la Comunidad de Madrid pero sí en el resto de España? Ese es nuestro miedo", apunta Mira.

CCOO ya se ha puesto en marcha para denunciar las intenciones del servicio de Correos y, además de reunirse con los responsables municipales de Hoyo y de otras localidades afectadas, no descarta llevar a cabo acciones legales.