Garrapatas: cómo evitar su picadura y qué hacer si se produce

Garrapatas: cómo evitar su picadura en las salidas al entorno natural y qué hacer si se produce

Con la vegetación exuberante tras las lluvias extraordinarias de enero y febrero y el calor inusual del mes de abril se ha generado un caldo de cultivo ideal para la proliferación de garrapatas. Preocupa a la Comunidad de Madrid, que ha alertado sobre los efectos que puede provocar su picadura en la salud de personas y mascotas.

Estos arácnidos actúan como parásitos de diferentes animales, tanto silvestres como domésticos, especialmente perros, de los que obtienen alimento mediante la succión de sangre.

En el caso de las personas, su picadura puede conllevar la transmisión de enfermedades de diversa gravedad, entre ellas la borreliosis o enfermedad de Lyme, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la rickettsiosis o la anaplasmosis.

PRECAUCIÓN EN LAS SALIDAS AL MEDIO NATURAL

Ante esta situación, el Cuerpo de Agentes Forestales recomienda tomar medidas de protección. Entre ellas, en las salidas al entorno natural, se aconseja vestir prendas claras que faciliten la detección de estos parásitos, así como ropa que cubra la mayor parte del cuerpo para reducir la exposición de la piel: manga larga, pantalón largo, calcetines y calzado cerrado,

Caminar preferentemente por el centro de los senderos, evitando el contacto con la vegetación de los márgenes, donde estos parásitos son más frecuentes.

También se recomienda no sentarse directamente sobre el suelo en lugares con abundante vegetación, emplear repelentes autorizados y mantener protegidas a las mascotas mediante tratamientos antiparasitarios.

Al finalizar la actividad, es importante revisar detenidamente todo el cuerpo, especialmente zonas como axilas, ingles, cuero cabelludo y ombligo, así como a menores y animales de compañía.

Igualmente, se aconseja lavar la ropa utilizada con agua caliente.

Qué hacer si nos ha picado

Si, pese a las precauciones tomadas, nos ha picado una garrapata y se ha quedado adherida al cuerpo, hay que retirarla lo antes posible con guantes o pinzas de punta fina, sujetándola lo más cerca de la piel y extrayéndola con un movimiento firme y continuo, siempre en perpendicular, para que ninguna parte del artrópodo se quede en nuestro cuerpo.

No debe aplastarse, girarse ni extraerse de forma brusca. Estas mismas indicaciones son aplicables en el caso de animales domésticos.

Se desaconseja el uso de remedios caseros como alcohol, aceites o sustancias similares -y mucho menos quemarlas- ya que pueden resultar contraproducentes.

Después, es conveniente limpiar la zona con agua y jabón y vigilar la aparición de síntomas en los días posteriores, como fiebre o alteraciones cutáneas, en cuyo caso se debe acudir a un profesional sanitario.

La garrapata debe guardarse en un recipiente hermético para, en caso de ser necesario. las autoridades sanitarias determinen el tratamiento más adecuado.

Si no es posible extraerla correctamente, se recomienda acudir a un centro de Salud.