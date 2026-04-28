Constantino Martínez-Orts, su pasión y una idea ‘loca’ que llenan auditorios con música de cine: "Lo doy todo"

Hay hombres orquesta y luego está Constantino Martínez-Orts, un director, compositor, divulgador y emprendedor cultural que ha logrado lo que parecía imposible: llenar auditorios de toda España con música de cine. El creador de la Film Symphony Orquestra (FSO) ha repasado su trayectoria en el programa 'Gente que cuenta' de 'Mediodía COPE MÁS Valencia', desvelando el camino que le llevó de casi abandonar su sueño a convertir cada concierto en una experiencia cinematográfica.

Aunque sus padres le apuntaron a música con seis años, la decisión de dedicar su vida a ello fue “madura, al final de la adolescencia”. Tras un breve y fallido paso por la ingeniería de Telecomunicaciones, una pregunta de su profesor de cálculo lo cambió todo: “¿Tú qué quieres hacer con tu vida?”. En ese momento, con 18 años, lo tuvo claro: “Yo quiero ser compositor”.

Un sueño ‘loco’ con banda sonora

Su pasión era la música de cine, pero en España no existía una formación especializada. Tras acabar sus estudios superiores en Valencia, se marchó a Londres y Nueva York para formarse. Al volver, y a pesar de sacarse una plaza de profesor de conservatorio como 'plan B', la inquietud artística seguía ahí. “Ves un vacío, ves que esto no se está haciendo, o no se está haciendo como tú crees que se debería hacer”, explica sobre la idea de crear una orquesta sinfónica de música de cine.

La reacción de su entorno fue unánime. “Que estaba loco. Directamente, amigos, mi familia, mis padres”, recuerda Martínez Orts. Sin músicos en la familia y con un padre que venía de la industria del mueble, la idea era una excentricidad. Los inicios, admite, “fueron muy complicados”.

Casi arruino a mi padre, la primera gira que organizamos fue un desastre" Constantino Martínez-Orts Director de orquesta

Del fracaso al éxito

El principal obstáculo fue la falta de conocimiento empresarial. Con mucha ilusión pero sin experiencia, la financiación inicial provino de su familia. “Yo casi arruino a mi padre. La primera gira que organizamos fue un desastre”, confiesa. El fracaso fue tal que “maté a mi padre en vida”, pero la ayuda de amigos que actuaron como ‘business angels’ fue clave para reflotar el proyecto.

El verdadero punto de inflexión llegó con un concierto en la Plaza de la Virgen de Valencia para la Muestra de Cinema, un homenaje al recién fallecido John Barry que congregó a 5.000 personas. Tras ese éxito, y después de aprender de los errores, el crecimiento fue progresivo. Un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid les consiguió un contrato con Warner y les abrió las puertas de la plaza de toros de Las Ventas, que llenaron con 10.000 espectadores.

La pasión como batuta

Martínez Orts se define como un director “muy visceral” y “emocional”, aunque subraya que la perfección técnica se da por sentada. Se ve a sí mismo como un “gestor de personas” cuyo objetivo es que “todo el mundo haga lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y como lo tiene que hacer”. Pero por encima de todo, su fin último es emocionar.

Redacción COPE Valencia Constantino Martínez-Orts y Carles Villeta

Aunque le cuesta elegir una pieza, admite un cariño especial por la banda sonora de 'E.T.', que le hizo enamorarse de la música con cinco años. Actualmente, la FSO está de gira con 'Henko', un espectáculo homenaje al mejor cine de animación que incluye desde clásicos de Disney y Pixar hasta el anime de Studio Ghibli. Un trabajo que, según él, solo se puede hacer de una manera: “Las cosas hay que hacerlas con pasión”.

Dirijo como si me fuera a morir mañana. Yo lo doy todo" Constantino Martínez-Orts Director de orquesta

Esa entrega es su seña de identidad y lo que cree que su trabajo transmite de él. “Estamos ávidos de buenas vibraciones, de gente con energía positiva, de gente que ilusione por vivir”, reflexiona. Por eso, su filosofía es clara: “Yo, desde luego, tal y como entiendo la vida dirijo como si me fuera a morir mañana. Yo lo doy todo”.