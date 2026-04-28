15:30 | 28 ABR 2026 | LUZ DE CRUCE
El apagón te ha costado 40 euros en tu factura de la luz
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el
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