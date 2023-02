Alpedrete presenta el Avance del Plan General de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Alpedrete ha presentado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El proyecto quiere dar respuesta a la histórica necesidad de contar con una ordenanza que recoja acciones en materia de medioambiente, desarrollo local y urbanismo más acordes al momento actual.

Y es que Alpedrete aún se rige con las Normas Subsidiarias de 1994, lo que provoca un retroceso en el desarrollo de actividades y limita las funciones de la localidad. "El progreso hacia una localidad mejor estructurada es un interés que se está produciendo en muchos municipios de nuestro alrededor y en el que los organismos regionales y estatales instan a realizar mejoras", apuntan desde el Ejecutivo.

En la actualidad, Alpedrete cuenta con 7.252 viviendas repartidas por sus más de doce kilómetros cuadrados de superficie.

El PGOU supone una necesidad para la protección del entorno natural con el que cuenta Alpedrete pero también para garantizar la prosperidad del municipio, dicen desde el equipo de Gobierno. De ahí los cambios previstos para el polígono industrial o la posibilidad de construcción de más de 1.000 viviendas para ampliar la oferta y que los jóvenes no tengan que marcharse a otros municipios.

“No podemos demorar más el Plan General. Con este cambio, Alpedrete no va a crecer mucho, pero es importante que los jóvenes tengan una zona donde trabajar y poder desarrollar su actividad en el polígono y poder acceder a una vivienda. Queremos acabar con el concepto mal acuñado de ser una ciudad dormitorio”, ha dicho el alcalde, Juan Rodríguez, quien ha presentado el Avance en compañía de la primera teniente de alcalde, Ana Piñeiro.

El alcalde, Juan Rodríguez, y la primera teniente de alcalde, Ana Piñeiro

El PGOU se encuentra en una primera fase previa a la aprobación inicial en Pleno ordinario. Para ello se han mantenido tres reuniones con la oposición, "con el único interés de hacerles partícipes del proyecto elaborado, recabar sus impresiones y poder alcanzar puntos de vista comunes". Precisamente la aprobación inicial depende ahora de conseguir sus votos favorables.

También se someterá a exposición pública, a disposición de los vecinos para que presenten alegaciones.

Este avance es solo la primera etapa y el documento aún debe pasar por la revisión de la Comunidad de Madrid y de las instituciones antes de ser aprobado definitivamente.

Protección del entorno

La protección especial de la zona norte del municipio, que engloba las zonas de Mataespesa, Los Arcilleros y Las Ánimas, será ratificada con la denominación de suelo no urbanizable en casi 500.000 metros cuadrados de superficie, que se acompañan de la protección de otras zonas de la localidad. En el nuevo PGOU serán zonas denominadas como Suelo no urbanizable de especial protección de masas forestales y Suelo no urbanizable de especial protección del paisaje natural. Esto supone que no se podrán desarrollar construcciones en ellos y que el principal objetivo que marcará el futuro será su conservación.

En total serán más de 7 kilómetros cuadrados de superficie los que quedarán protegidos como compromiso con la conservación del medioambiente, un 57,65 % del suelo quedará como no urbanizable.

El equipo redactor ha tenido en consideración la zona norte de Alpedrete, que es especialmente valiosa desde el punto de vista medioambiental, ya que cuenta con una gran variedad de ecosistemas y recursos naturales únicos.

Esta zona está formada por una gran extensión que destaca por ser un importante patrimonio natural compuesto por especies de fauna y flora endémicas. Además, también es importante destacar la presencia de zonas húmedas y cursos de agua que juegan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la zona.

En Los Arcilleros, que pasa a ser una zona de especial protección del paisaje natural, el objetivo será conservarlo con el objetivo de que pueda formar parte del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid, como ya ha sucedido con las canteras de la Dehesa. Para ello será necesario rehabilitar el espacio y proteger la flora y la fauna existente.

Esto es especialmente importante en una zona con un crecimiento urbano y turístico como Alpedrete, ya que permite asegurar un desarrollo urbano sostenible y equilibrado.

Impulso al Polígono Industrial

Otra de las cuestiones claves en el desarrollo de la nueva normativa urbanística es la conversión del actual polígono industrial a la categoría de Actividades económicas.

Esta nueva clasificación afecta a todo el polígono y permitirá la instalación de locales comerciales que den vida a unos de los lugares claves del desarrollo económico del municipio.

Según los estudios previos realizados y tal y como recoge el documento, el 50% de la actividad prevista se asigna a usos puramente terciarios (oficinas y comercio).

La modificación de categoría en esta zona de la localidad tendrá como consecuencia una generación de empleo potencial de 336 puestos de trabajo.

Desarrollos urbanísticos

Uno de los planteamientos fundamentales del PGOU es posibilitar la construcción de nuevas viviendas en el municipio que amplíen la oferta habitacional y permitan estabilizar los precios.

Por ello, en la propuesta del equipo de Gobierno, la zona de Los Llanos -en la M-620 o carretera de Los Negrales- queda clasificada como suelo urbanizable. Posteriormente el promotor de dicha construcción deberá realizar el Plan Parcial correspondiente, aportando los informes preceptivos para garantizar las condiciones necesarias para que las nuevas viviendas cuenten con todos los servicios y garantías conforme a la legislación vigente.

Con el nuevo proyecto, se permitiría la construcción límite de 884 viviendas, esta cifra supone un 79% del total de la nueva posible construcción en el municipio que asciende a 1.114 viviendas.