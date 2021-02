La alcaldesa de Collado Villalba pide que se inicie la campaña de vacunación masiva por el municipio

Alta transmisión intrafamiliar, con familias enteras contagiadas, y una elevada prevalencia de la cepa británica. Son algunas de las características que adopta ahora mismo la pandemia de COVID19 en el caso concreto de Collado Villalba. Por eso la alcaldesa, Mariola Vargas, ha pedido por carta al consejero de Sanidad que valore la situación especial de la localidad en el diseño de la campaña de vacunación.

Vargas ha solicitado a Enrique Ruiz Escudero que, en la estrategia de vacunaciones masivas, se priorice a localidades que, como Collado Villalba, presentan una alta transmisión de COVID19 y, además, una alta presencia de cepas mutagénicas, como la cepa británica, responsable del 57 por ciento de los contagios registrados en las últimas semanas en la localidad.

HASTA 100 MULTAS POR SALTARSE LAS NORMAS

La regidora lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha analizado la situación epidemiológica de la localidad, que presenta una incidencia acumulada de 1.747,83 casos por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días. Mariola Vargas ha explicado que desde el lunes pasado se han puesto hasta 100 multas por no cumplir normativa COVID y que reciben entre 30 y 40 llamadas diarias de vecinos alertando de posibles reuniones no permitidas en domicilios y otros ámbitos. No todas son fiestas ilegales, pero han encontrado de todo, hasta un encuentro ilegal en una peluquería. Por eso ha apelado a la colaboración ciudadana "para frenar entre todos la propagación de la pandemia”, y ha agradecido "las llamadas diarias en los últimos días de los vecinos para comunicar alguna incidencia".

Vargas ha asegurado que se está realizando un seguimiento diario de Policía local y Guardia Civil de algunos de los principales focos detectados en Collado Villalba Estación y en la zona básica de salud Sierra de Guadarrama y ha vuelto a pedir la colaboración de los vecinos para cumplir con las normas.