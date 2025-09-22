Deja dos vehículos en su plaza del garaje y sus vecinos se toman la justicia por su cuenta: "No ocupa espacio"

Los conflictos vecinales están a la orden del día, y los garajes suelen ser un foco habitual de disputas. El último caso que se ha hecho viral es el de Alejandro, un usuario de Twitter que ha compartido en un vídeo la "putada" que le han hecho sus vecinos. "Este hombre paga 90 euros al mes por una plaza de garaje que usa exclusivamente para aparcar su bicicleta, pero uno de los residentes en el inmueble ha decidido tomar cartas en el asunto y denunciarle. La situación ha llegado a tal punto que el dueño de la plaza le ha pedido que la deje, un problema que se suma a otros casos surrealistas como el del okupa de una plaza de garaje en Madrid .

Alejandro, visiblemente molesto, explica en el vídeo sus razones, asegurando que su bicicleta no solo no molesta, sino que beneficia al resto de vecinos. "Que tenga la bici aquí nos viene de p*** madre a todos porque por esta puerta salen los vecinos al resto del garaje y además eh no ocupo ese espacio", afirma. Según su testimonio, al no aparcar un coche, deja más hueco para que otros vehículos maniobren con mayor comodidad. Además, subraya las ventajas de su elección: "no mancha, no suelta manchas de aceite, no contamina, no hace ruido, no ocupa espacio...".

Alamy Stock Photo Interior de un garaje de España

La normativa es la normativa

Pese a los argumentos de Alejandro, parece que la comunidad de propietarios tiene unas normas estrictas. El motivo de la denuncia es que "no se pueden dejar objetos en la plaza", una regla que el vecino denunciante ha querido aplicar al pie de la letra. Esta situación pone de manifiesto la importancia de conocer la legislación vigente, ya que la ley en España es clara sobre lo que se puede y no se puede hacer en una plaza de garaje . A veces, la interpretación de la norma puede llevar a situaciones tan rocambolescas como esta, donde incluso se ve afectado el carrito de su hija que usa para llevarla a la guardería.