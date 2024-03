Un vecino de Madrid baja al garaje a por su coche y cuando llega no da crédito a lo que encuentra: "Horroroso"

Formar parte de una comunidad de vecinos puede ser una auténtica aventura: puedes tener la suerte de vivir en un edificio en el que todos los vecinos viven en armonía y sin mayores conflictos. O puedes ser una de esas personas con la mala suerte de que hay discusiones día sí y día también. Aunque lo más seguro es que nunca sean ni la mitad de los conflictos que se viven en el número 7 de la calle Marqués de Lema, en el barrio de Chamberí (Madrid).

Los propios vecinos incluso hablan de "la comunidad de vecinos más conflictiva de España". Soledad Macías es una de las propietarias y en 'Herrera en COPE'ha asegurado que los vecinos están quemados y pide ayuda para "desenmascarar a estos presuntos mafiosos, nos tienen secuestrada la administración".

Cinco años sin celebrar una junta de vecinos

Ha contado, por ejemplo, que este mes han recibido "un recibo doble". Así, les han mandado una circular "sin fecha", que pide que no lo devuelvan. "Pero si la circular no tiene fecha, ¿para cuándo nos lo dejan?", se ha quejado. Y es que en esta comunidad de vecinos llevan cinco años sin convocar una sola junta. Ha confesado que ha escrito diversos correos preguntando el motivo por el que se niegan a hacerlo.

"Dicen que es porque está judicializado. Si está judicializado para hacer juntas, también para que no nos podáis poner ninguna derrama, ni fondos de reservas, ni cuotas, ni subir el precio del agua caliente. Es peor que la Federación de Fútbol", ha lamentado la mujer.

De hecho, ha confesado que desde el año 2023 no ha pagado "ningún recibo de nada que no se haya aprobado en junta, los devuelvo todos. Me los pasan con cargos, pero los voy a depositar en un juzgado, ha agregado".

Un vecino de Madrid baja al garaje a por su coche y cuando llega no da crédito a lo que encuentra

Como decimos, se trata, posiblemente, de la comunidad de vecinos más conflictiva de toda España. Y una de las situaciones que han tenido que vivir los propietarios se ha hecho viral en redes. De hecho, está grabado en vídeo. La víctima es Fernando Prieto, quien cuando fue a buscar su vehículo al garaje, se sorprendió cuando encontró una pared frente a su plaza.





Una pared normal. A continuación, el hombre tuvo que tomar un martillo y comenzar a romper esta pared. Cuando por fin consigue abrir un boquete, al otro lado del muro, ve su BMW blanco totalmente emparedado. Lo peor de todo es que es la segunda vez que le ocurre esto. Un muro que alguien ha construido en una sola noche. Y por asombrosa que parezca la escena, situaciones como estas las denuncian desde hace cinco años.

El administrador aseguró que el hombre de esta plaza no es el dueño y de ahí que estuviera ese muro. Un muro, según el administrador, que construyó la propia comunidad para evitar que aparcara.

La vecina que ha charlado con Alberto Herrera ha contado otra situación que les ha traído por el camino de la amargura. "La segunda planta del edificio era un señor que tenía planta de garaje y lo tenía público ahí, no pagaba comunidad, debía mucho dinero, y para pagar cedió una serie de plazas de garaje, a mí me llamó Amero y me dijo que me pedía 22.000 por una plaza. Le dije que era un exceso. Las han venido y no sé donde está el dinero. ¿Dónde está el dinero?", ha contado.

Según la administración, está en la página web. "Intento entrar y dice que necesita una clave. Le digo que me den la clave, dicen que no pueden porque está modificando la página web, y así nos tienen enredados. No somos capaces de ver las cuentas, los presupuestos que tiene, hace las obras que la da la gana, los presupuestos son de empresas que no existen", ha denunciado la mujer.