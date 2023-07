Una banda de ladrones robaba pescado de la basura y lo vendía en bares "sin ningún tipo de control sanitario"

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que cogía pescado de la basura para luego vendérselo a bares y restaurantes. Retiraba el pescado, no apto para el consumo, que se depositaba en contenedores en un mercado de abastos y luego lo vendía. De hecho la Guardia Civil ha requisado 150 kilos de merluza con anisakis que iban a ser vendidos.

De la basura, a tu mesa. Ese es el camino que seguía el pescado interceptado por la Guardia Civil en esta operación. ¿Cuál era el modus operandi de este criminal? Pues robaba el pescado del contenedor en el que los vendedores mayoristas tiraban el producto en mal estado. El detenido manipulaba el pescado sin permiso y lo limpiaba sin NINGUNA medida de higiene. Tenía al menos un colaborador. Mercedes Martín es portavoz de Guardia Civil y aclara que ese "colaborador necesario" era "una persona que le facilitaba la información de cuándo el contenedor de desechos se encontraba lleno". También se ha investigado a los dueños de los restaurantes que compraban la mercancía "sin ningún tipo de control sanitario".

"Una grave irresponsabilidad desde el punto de vista de la salud pública”

Después, el detenido vendía el pescado sin autorización a bares y restaurantes de Madrid, Leganés, Humanes y Fuenlabrada. Ofrecía el producto a un precio más bajo. Y los hosteleros creían que era porque el pescado estaba a punto de caducar. El supuesto autor está acusado de un delito contra la salud y de estafa.

El peligro de comer pescado en mal estado

A nadie se nos escapa lo peligroso que puede ser ingerir pescado en mal estado y que nos exponemos a ciertos riesgos. Eso sí, es importante diferenciar entre un pescado en mal estado de un pescado con anisakis. El anisakis causa problemas gastrointestinales leves y solo es peligroso para el 10% de la población alérgica. Además, puede eliminarse con mucho frío o con mucho calor. Francisco Botella, médico especialista en nutrición, explica que "si se va a comer algo crudo" hay que "congelarlo bien, a -20ºC". Si se va a cocinar "hay que proporcionarle cierta temperatura",explica Francisco, "a más de 60ºC un par de minutos" y entonces, "deja de ser un problema".

El verdadero riesgo está en romper la cadena de frío, porque puede generar bacterias que ya no se vayan ni con el calor, lo que para el experto son "palabras mayores". "Puede provocar una gastroenteritis grave o una enfermedad peor", aclara. Y dice que "no basta" con aplicar algo de calor, porque no eliminan las bacterias. "Interrumpir la cadena de frío" es lo que Francisco considera que es "una grave irresponsabilidad desde el punto de vista de la salud pública”.

Para asegurar que tomamos pescado en buen estado, los expertos recomiendan comprarlo en establecimientos autorizados y de confianza.