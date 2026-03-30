Madrid endulza su economía en Semana Santa con una venta récord de 7,5 millones de torrijas

A pesar de los momentos convulsos que vive la economía global, con factores como la inflación y la subida de los carburantes, la Comunidad de Madrid muestra una notable resiliencia. En términos interanuales, la región no deja de crecer, y su comercio minorista ha experimentado un aumento del 3,1%, una cifra que supera el 2,1% registrado a nivel nacional. Esta fortaleza se apoya en pilares como el turismo, que ya representa el 8,5% del Producto Interior Bruto (PIB) madrileño.

Las perspectivas para esta Semana Santa son especialmente optimistas. Según ha avanzado la consejera de Economía, Rocío Albert, se espera una ocupación hotelera cercana al 90%, un dato que anticipa un gran dinamismo en la capital y que confirma la buena salud del sector servicios.

Una campaña clave para la pastelería

El sector de la pastelería artesanal se prepara para una de sus campañas más importantes del año. Los pasteleros madrileños estiman que venderán 7,5 millones de torrijas, con un precio medio de 4,5 euros por unidad. Esta cifra no solo refleja la popularidad del dulce, sino que también supone un impulso vital para las más de 600 pastelerías artesanas de la región.

Estos días son clave para el negocio" Jonatan Yagüe Presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid

Jonatan Yagüe, presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid, reconoce la importancia de estas fechas para el sector. "Estos días son clave para el negocio", afirma, subrayando el impacto directo en el pequeño comercio y la economía local. La campaña de Semana Santa se consolida así como la segunda más relevante para las pastelerías.

Tradición e innovación

Aunque la torrija tradicional de leche sigue siendo la más vendida y la preferida por la mayoría de los madrileños, la innovación gana terreno cada año. Los maestros pasteleros se reinventan con propuestas como el chocolate o el pistacho.

La atención a las nuevas demandas de los consumidores también es visible en la creciente oferta de opciones sin gluten y veganas. El éxito de la campaña se atribuye, en parte, a su adelanto desde finales de enero y al auge del comercio electrónico y el servicio a domicilio, que han ampliado el alcance de estos productos.

Pero no solo de torrijas vive la Semana Santa. También se prevé la venta de cerca de un millón de monas y huevos de Pascua, además de otros dulces tradicionales como pestiños y bartolillos, completando una oferta que endulza la festividad en toda la región.