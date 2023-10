Los quioscos de prensa madrileños, una especie en peligro de extinción

Son una especie en claro peligro de extinción. Hace 10 años, por las calles de Madrid podíamos encontrar hasta 800 quioscos. Hoy en día, la cifra ha caído hasta los 300. Haciendo cuentas, esto quiere decir que, en sólo una década, han desaparecido el 60% de los quioscos madrileños y que lo han hecho a un ritmo de un 5% al año.

Aún así, Madrid aglutina el 15% de todos los quioscos que hay en España. Fernando es uno de esos supervivientes que sigue subiendo la persiana cada día en su puesto de Virgen del Puerto, en la capital. Lleva haciéndolo 23 años y nos reconoce a Cope que los últimos años están siendo, sin duda, los más duros que le han tocado vivir, sobre todo, después de la pandemia.

“La situación ha cambiado bastante a partir de la pandemia, ha pegado un bajozano”, se lamenta. “Las mismas distribuidoras y los mismos editores han estado dando preferencia al mundo digital. Es como si ellos mismos se han estado haciendo la competencia porque están dando prioridad a la suscripción digital y el papel lo están dejando en segundo plano”, afirma.

Y es que muy lejos quedan ya los días en que Fernando vendía hasta 500 ejemplares de los periódicos más destacados. Ahora, calcula que está vendiendo una tercera parte de cada uno.

Este futuro tan incierto está llevando a cada vez más quioscos a reinventarse para poder sobrevivir. Muchos han incluido, por ejemplo, la venta de cafés o de souvenirs. Hay algunos que han ido más allá y han optado por introducir cajeros automáticos para dar respuesta también a otro problema que se está dejando notar en las calles madrileñas, que cada vez hay menos oficinas bancarias.

Otros quioscos, por su parte, han decidido unirse al boom del comercio electrónico y han instalado en su puesto taquillas de recogida de pedidos. Incluso los hay que han instalado cargadores para motos y pequeños vehículos eléctricos.

Fernando se ha inclinado por vender bebidas y algunos artículos extra, pero reconoce que las cuentas no salen tampoco así, ya que él está en una zona donde hay muchos supermercados cerca, con precios más competitivos que los que él ofrece. “Tampoco ha ayudado tanto a la venta, porque lo que más podemos vender son bebidas y tampoco dan mucho dinero”, nos explica. “Depende de donde estés. Si estás en un sitio completamente aislado sí, pero si te pones a vender otros productos y tienes muchos comercios cerca, no te compensa. Por ejemplo, a ti te dan las mascarillas con el precio de compra y de venta y por ese mismo precio, o un poquito más, compras un pack de 3 o de 5 en otro sitio y yo sólo doy una”.

Y, por si todo esto fuera poco, el otro gran problema al que se enfrentan estos quioscos y que puede hacer que más puestos todavía se queden por el camino es el problema del revelo generacional. Fernando tiene claro que su negocio va a terminar cuando él se jubile: “Mi hija no tiene nada que ver con esto, así que el día que yo lo deje, se acabará”.

Y encima no es fácil encontrar quien quiera hacerse cargo del negocio. No sólo porque el horario es muy complicado, hay que abrir muy temprano y todos los días, sin descanso, es que las cuentas tampoco salen pensando en el futuro. “No es momento de esos traspasos que se hacían antes. El quiosco lo puedes traspasar por poco dinero pero, al darse de alta en las distribuidores, ahí es donde viene el golpe gordo y a lo mejor ese golpe, al que se quede con el quiosco, le cuesta mucho sacarlo o no lo saca”, se lamenta.