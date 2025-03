Llueve sin parar en Madrid y el invierno es entre normal y seco ¿Por qué?

El invierno ha sido entre normal y seco. Hay que precisar que estamos hablando del invierno meteorológico, no del estacional. El delegado territorial de la AEMET en Madrid, Miguel Ángel Pelacho explica en COPE que "el invierno para nosotros abarca los mees de diciembre, enero y febrero. Diciembre fue extremadamente seco, enero -por el contrario- muy húmedo y febrero muy seco. Así que si hacemos la media nos sale un invierno seco".

Esta es la explicación de que estemos hablando de un invierno seco en la Comunidad de Madrid a pesar de las continuas lluvias que están cayendo en la región. Lleva once días sin parar de llover y el agua caída ha hecho que los embalses estén ahora mismo casi al 90% de su capacidad. "En los últimos diez días han caído más de 100 litros por metro cuadrado y la media para un mes de marzo -explica Pelacho- son 44. La primavera meteorológica comienza, por tanto, con más de dos terceras partes del agua que se registra para todo el período".

EVENTO EXTRAORDINARIO

La gran cantidad de agua que ha caído en la Comunidad de Madrid desde que acabó febrero procede de una sucesión de borrascas, se han ido encadenando unas con otras y "aunque no ha habido tormentas torrenciales, el hecho de que sean continuas, al final, la precipitación total es abundante", señala Miguel Ángel Pelacho. En Madrid capital, y en los 8 primeros días de este mes, se llevan recogidos más de 100 litros por metro cuadrado, que es prácticamente lo que llueve en toda la primavera.

Tras el paso de Jana llega Konrad acompañada de una bajada de los termómetros. Las madrugadas serán frías, sobre todo al norte de la región. En Somosierra pasarán varias noches con el mercurio en negativo.

¿CÓMO VA A SER LA PRIMAVERA?

Estamos ya en primavera, aunque no lo parezca y "oficialmente" no haya entrado la estación. Abarca los meses de marzo, abril y mayo y traerá, según indica Miguel Ángel Pelacho, "temperaturas cálidas, por encima de la media. No tenemos previsto que haya ningún valor extremo".