Dos estudiantes madrileños alcanzan la nota máxima de selectividad: 14 sobre 14

Hace una semana hablábamos de esos nervios previos al examen, pero ahora hay muchos que han pasado mucha tensión hasta que han podido ver las notas que han conseguido en las pruebas de acceso a la universidad. Aprobar es lo de menos, podríamos decir, ya que, según los datos, el 95,5% de los alumnos la han aprobado.

Sin embargo, como decíamos, no hay solo que aprobar, sino que toca mirar a ver si las notas que han conseguido son suficientes para entrar en la carrera que desean. Aunque hay dos alumnos madrileños que pueden respirar tranquilos sabiendo que con su nota pueden hacer lo que quieran.

Mariana Sánchez Alonso-Sañudo estudia en el Instituto Público Carlos Bousoño de Majadahonda y Santiago Quemaba del Pino en el Retamar, en Pozuelo de Alarcón, y los dos han conseguido la máxima puntuación disponible: un 14 sobre 14.

Hemos podido hablar con Santiago, al que hemos pillado, precisamente, haciendo el Camino de Santiago junto con tres amigos suyos. Así ha sido como se ha enterado de la nota que ha sacado:

"Estábamos jugando a las cartas, esperando para que nos llegaran las notas, y qué pasa, que cinco minutos antes me ha llamado a mi tutor. Me ha dicho que había puesto mal las pegatinas, que esto era un lío o no sé qué, y luego me ha dicho que no, que era coña, que había sacado un 14, y yo no me lo esperaba para nada".

Alamy Stock Photo Señal del Camino de Santiago

Santiago sí que se esperaba una nota alta porque en Bachillerato ya tenía un 10 de media, pero quizás no se imaginaba una nota tan alta como la que ha conseguido. "Te digo que yo tengo compañeros igual de buenos que yo y que han estudiado tanto como yo y no lo han sacado", comentaba.

Él ha estudiado el bachillerato de ciencias tecnológicas y va a estudiar o ingeniería matemática con inteligencia artificial en ICAI, que le gusta mucho el programa que tienen, o tal vez ingeniería aeroespacial en la Politécnica de Madrid. "Todavía estoy viéndolo, tengo la suerte de que he podido ser admitido en las dos, así que muy contento".

De momento, tanto Santiago como el resto de los alumnos que se han examinado de la PAU pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano.