El colapso para obtener el certificado de vulnerabilidad se agrava en Madrid

El proceso de regularización para personas migrantes en Madrid se encuentra bloqueado por el colapso en la obtención del certificado de vulnerabilidad, un documento clave. La situación se ha vuelto más crítica con las tormentas de las últimas horas, que han obligado a cientos de personas a pasar la noche a la intemperie, protegiéndose con plásticos y cartones. La tensión aumenta tras días de espera, con discusiones e incluso gente que vende su puesto en la fila, a las puertas de un fin de semana en el que las entidades emisoras no trabajarán.

La desesperación de la espera

A las puertas de una de las ONG que gestionan estos documentos, unas 800 personas han pasado la noche en la calle. Por la mañana, la asociación ha repartido 620 números, dejando al resto en una situación de total incertidumbre. No saben si se les dará cita para la próxima semana o si deberán permanecer en la calle durante todo el fin de semana. Daisy y Luis, un matrimonio de Perú, llevan cinco días en el proceso y relatan la dureza de la espera: "Hemos estado toda la noche en lluvia, estamos mojada entera, ¿sabes? La hemos pasado mal. Sí, hemos ido a los contenedores a buscar los cartones y plásticos".

Hemos estado toda la noche en lluvia, estamos mojados, lo hemos pasado mal" Luis Migrante de Perú

Juan, uno de los voluntarios de la asociación, explica que la situación se ha desbordado. "Ayer, por ejemplo, atendimos alrededor de 700 personas, una burrada, una pasada", comenta. Atribuye el colapso a un "efecto de llamada exagerado" a través del "boca a boca, las redes", que ha concentrado la demanda en unas pocas entidades. Ahora, las más de 600 personas con número son atendidas en grupos de 60, donde reciben una charla informativa antes de que les firmen los certificados.

La carrera contra la burocracia

A la espera se suma un nuevo problema: la caducidad de los documentos. Carmen, otra de las afectadas, explica que tenía toda la documentación lista cuando se anunció que el certificado de vulnerabilidad era un requisito nuevo. Pidió sus antecedentes penales en febrero y caducan en tres meses, por lo que necesita el certificado de arraigo con urgencia. "Si no nos lo dan a tiempo, no llegamos", lamenta.

Si no conseguimos esto hasta mayo, se nos se nos va la oportunidad" Carmen

El temor de Carmen es compartido por muchos. "La mayoría lo hemos pedido en febrero, entonces, se nos vence en mayo. Y si no no no conseguimos esto hasta mayo, se nos se nos va la oportunidad", explica. La incertidumbre es máxima para quienes no han conseguido número, que ahora deben decidir si esperar en la calle a que las oficinas reabran el lunes o arriesgarse a perder su lugar en la kilométrica fila.