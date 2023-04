Así se salvó la vida de una bebé de 3 meses gracias a una máquina que hace las funciones de pulmón y corazón

Se llama Ana y con tan solo 3 meses ha salvado la vida gracias a una sofisticada máquina que ha hecho las veces de pulmón y corazón. Es una ECMO, una máquina que permite la circulación extracorpórea, fuera del cuerpo, a través de unas membranas que oxigenan la sangre. Una máquina que no todos los hospitales tienen, no por la máquina en si, sino por la complejidad del manejo que requiere a profesionales que estén muy habituados a su uso. Una de estas máquinas se encuentra en el Hospital 12 de Octubre donde hay un equipo dirigido por la doctora Silvia Belda que está compuesto por varios profesionales, todos voluntarios, dispuestos a salir con la máquina a donde sea necesario.

Ha sido el caso de Ana. Esta bebé estaba ingresada en hospital Clínico con una enfermedad pulmonar grave. Llegó un momento en el que sus pulmones no eran suficientes para mantenerla en vida. El estado de salud de la pequeña era tan delicado que ni siquiera se podía trasladar a no ser que fuera con una máquina que le ayudara a respirar. Aquí entra en juego el equipo de la doctora Belda, siempre dispuesto a desplazarse a cualquier lugar de España para ayudar a los niños que lo necesiten. En Cope hemos hablado con ella y nos ha explicado como funciona este dispositivo. "son pacientes que están muy graves y que necesitan un cuidado exquisito. Nos trasladamos porque el bebé no soportaría un movimiento sin poner en riesgo su vida"

CANULAS DE APENAS 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO

Una vez que se recibe el aviso, en apenas 2 horas el equipo está dispuesto para salir. Hay que trasladar la máquina y todo el material, además de los sanitarios. Se necesita más de una ambulancia para realizar el traslado. Una vez que llegaron al Hospital Clínico había que conectar a al pequeña a la máquina. Para eso se precisa pinchar en las arterias y conectarlas a unas cánulas de apenas 4 milímetros de diámetro. Una intervención extremadamente delicada. Una vez conectada, la máquina empieza a funcionar, oxigenando la sangre de la paciente. Entonces se hace el traslado.

La máquina funciona con electricidad, con lo que depende del suministro de la ambulancia. Se precisan de ambulancias potentes porque además de bombear la sangre también hay que calentarla hasta igualarla a la temperatura corporal. Para que el tiempo del traslado sea el mínimo posible, y evitar frenazos, también intervino la Policía Municipal que iba escoltando a la ambulancia para abrirle paso. Una vez en el 12 de Octubre la pequeña permaneció conectada. Ahora se recupera lentamente en la UCI, pero se encuentra fuera de peligro.

Este proyecto surgió hace 11 años cuando la doctora Belda pensó que muchos niños morían porque la tecnología no llega hasta ellos. Si el niño no podía llegar hasta la máquina, sería la máquina la que iría hasta el niño y estableció un equipo para trasladar la máquina a cualquier lugar de España.

INSTITUCIONALIZAR EL SERVICIO

Este equipo está formado por voluntarios, y no solo son médicos, enfermeras o auxiliares. También hay técnicos que se ocupan del buen funcionamiento de las bombonas de oxígeno, o de que las conexiones se adapten bien a la máquina. El problema, al ser voluntarios, es que no puedan estar operativos en el momento de la llamada, porque simplemente no haya sustitutos que realicen su trabajo, por eso piden que el servicio esté institucionalizado para evitar que un niño no pueda ser atendido.

EQUIPO ESPECIALIZADO

No es tanto una falta de máquinas ECMO, el problema es que el manejo es tan delicado que se busca al equipo más experimentado."Es como cuando te vas a someter a una intervención quirúrgica complicada. Lo que haces es buscar al cirujano con más experiencia y nosotros llevamos 11 años trasladando ECMOS hasta donde las necesitan..."

No se consideran héroes, sino gente comprometida porque "¿cómo no vas a acudir cuando de ti depende la vida de un bebé? Es algo con lo que te implicas. Incluso cuando las cosas no salen bien y el niño fallece queda al menos la sensación de haber hecho todo lo que estaba en tu mano".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado