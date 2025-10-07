La lluvia será protagonista en Cartagena: "Este es el momento en el que se necesitará paraguas"

Cartageneros y turistas disfrutan en esta jornada del sol y 27 grados de máxima en un otoño ideal para pasear y disfrutar al aire libre, pero la Aemet advierte de que hay que tener preparado el paraguas, porque la situación cambiará pronto.

La jornada de este miércoles también se espera despejada y alcanzando los 25 grados de temperaturas, pero el jueves la situación climatológica será distinta en la ciudad trimilenaria y en toda la Región.

Ha emitido un aviso amarillo por precipitación acumulada en una hora: 15 mm en la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón. Dará comienzo el jueves a las 11:00 horas y estará activo hasta que arranque el viernes con una probabilidad del 40-70%.

En el mismo horario habrá posibilidades de tormentas. Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Como es habitual ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios: como son revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas.

Además, se procederá de resultar necesario a balizar el perímetro de árboles de gran porte o el cierre de parques públicos.

Desde Policía Local de Cartagena también se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante. Con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Por eso hay que evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Recuerdan del mismo modo que la DGT ofrece toda la información necesaria en tiempo real si tienen que planificar algún trayecto durante el periodo de lluvias.