El pueblo toledano de Pepino tiene nuevo alcalde. José Ignacio Díaz toma el bastón de mando

La localidad de Pepino tiene nuevo alcalde, José Ignacio Díaz Magaña. Como estaba previsto salía ayer adelante la moción de censura contra el ya exalcalde Cito Gil, con los votos a favor de los tres concejales que eran del PP pero abandonaron el gobierno y pasaron a ser concejales no adscritos, los dos de VOX y los dos del PSOE.

Durante el pleno, el alcalde electo, José Ignacio Díaz, ha expuesto los motivos que le han movido a hacer esta moción, entre ellos, la mala gestión y falta de transparencia en la contratación de servicios municipales.

Díaz ha explicado que Gil presuntamente falsificó varios documentos de obras, favoreciendo al hijo de la secretaria del Ayuntamiento de Pepino con 33 facturas.

Por su parte, el alcalde saliente ha etiquetado la moción de censura como el pacto de la vergüenza y ha asegurado que PSOE y Vox se unen para conseguir lo que no pudieron obtener en las urnas.