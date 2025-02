Así es la nueva figura de la princesa Leonor del Museo de Cera de Madrid: Gran precisión y detalle en la representación

El Museo de Cera de Madrid ha presentado la nueva figura de la Princesa de Asturias con motivo de su 53º aniversario. Esta escultura que se ha elaborado con la más alta precisión y atención a los detalles. Según fuentes del museo se ha puesto especial atención en capturar tanto los rasgos físicos de Leonor, como la expresión de serenidad y responsabilidad que la caracteriza en las apariciones públicas.

El equipo de escultores del museo ha tardado cerca de seis meses en elaborar esta réplica que representa a la princesa en uno de los momentos más importantes de su vida: su dieciocho cumpleaños y la jura de la Constitución. La figura de la infanta lleva un traje sastre blanco formado por una americana cruzada y un pantalón recto. Es un diseño sencillo con dos botones, solapas tipo esmoquin y bolsillos laterales. El conjunto es similar al que portó durante su mayoría de edad y que estaba confeccionado por la Sastrería Serna, la empresa de Madrid que también confeccionó el traje de boda de su padre, Felipe VI.

María Álvarez Princesa Leonor en cera

El trabajo de los escultores ha permitido tanta precisión porque la figura se ha elaborado de forma muy artesana. Tanto es así que el cabello de la princesa se ha creado incrustando pelo a pelo lo que aporta mayor realismo a la representación. Leonor lleva el pelo recogido en una coleta baja que deja al descubierto unos pendientes largos y un piercing que el día de su mayoría de edad no llevó, pero sí lo ha hecho en otros actos. A la figura no le falta detalle porque incluso en la solapa de la americana lleva colgado el Toisón de oro, la máxima condecoración que otorga la Corona y que el Rey le impuso en el año 2018.

María Álvarez Toisón de Oro

Quienes se han acercado a verla se han quedado impresionados por su parecido con la realidad: "Es muy muy semejante a ella. Cuando te acercas más aprecias que la técnica de unos y la técnica de otros no es la misma, o por lo menos si es la misma, el acabado no es el mismo. y la de la princesa es muy similar a lo que vemos en la tele", afirma Gemma. Para Elena ha resultado inevitable comparar esta figura con el resto de las del museo: "Está muy bien hecha en comparación con otras figuras. Me llama la atención el gesto de la cara porque hay otras figuras que no están bien hechas... igual están un poco desproporcionadas",

María Álvarez Precisión en los pies de la princesa Leonor

La figura refleja el creciente protagonismo de la princesa, tanto en la sociedad como en el ámbito institucional y desde hoy posa junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Museo de Cera de Madrid.