El nuevo mural de Belin en Jaén: ¿es un salmorejo o una pipirrana?

Un nuevo mural del reconocido artista Belin en la calle Mesones de Jaén ha encendido un curioso debate gastronómico. A raíz de que la obra fuera descrita como un 'salmorejo', el columnista de COPE Jaén Ernesto Medina, en su sección 'Divinas Palabras', ha reivindicado el plato como una pipirrana, defendiendo así uno de los emblemas de la gastronomía jiennense.

Una defensa de la gastronomía jiennense

Lo que me molesta es que se imponga el término cordobés sobre la comida jirnense" Ernesto Medina

El comunicador, aunque ha alabado la "excelencia de la obra y de la iniciativa", ha expresado su malestar porque "se imponga el término cordobés sobre la comida jirnense". La controversia ha quedado zanjada amistosamente, ya que, según Medina, el propio Belin "se ha avenido a que lo podamos llamar pipirrana", dando su visto bueno a la resignificación popular de su creación artística.

La receta canónica de la pipirrana

Medina ha descrito la pipirrana como el "plato señero" de la gastronomía local y un "plato de las huertas y los campesinos jiennenses". En su familia, ha explicado, se elabora siguiendo un ritual heredado que exige un dornillo de madera de olivo como recipiente y usa únicamente "pan, tomate, pimiento, ajo, huevo, aceite y sal", sin admitir "veleidades" como el atún.

La técnica es fundamental, como recordaba la exigencia de su abuelo Antonio: "Que no queden espejuelos", en referencia a las manchas de aceite que aparecen si la salsa no está bien trabada. Por "razones culinarias y patrióticas", Medina ha afirmado que prefiere la pipirrana a otras variantes como el salmorejo o la porra, que, aunque sabrosas, "carecen de la complejidad de matices de nuestra pipirrana".

El columnista también ha aportado un contexto histórico sobre la etimología de "pipirrana", que podría derivar del árabe "pipirrán" (pimiento) o, según el cronista Alfredo Cazabán, hacer alusión a un "revoltijo". Asimismo, ha recordado que ya en 1921 la revista "Don Lope de Sosa" ensalzaba las virtudes del gazpacho, considerándolo un alimento casi perfecto.