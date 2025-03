Archivo Covid: la cápsula del tiempo de la pandemia a través de fotografías

Quien no recuerda esas imágenes de calles completamente vacías en la pandemia...o la de los aplausos en los balcones a las 8 de la tarde...o la de los pacientes en las UVIS rodeados de médicos vestidos con protecciones que les daban un aspecto de astronautas. Son miles las fotografías que se hicieron en esta época del Covid que no se deberían perder porque eran uno de los principales testimonios de que lo que vivimos hace cinco años. Por eso el fotógrafo Santi Palacios tuvo la idea de recopilarlas todas en un archivo que mantiene la Universidad de Alcalá de Henares y cuya consulta es gratuita.

Fue la primera vez en la historia en la que todos los reporteros gráficos de España estaban haciendo el mismo trabajo- nos cuenta Santi Palacios.- todos estábamos fotografiando la situación de la pandemia y eso es una peculiaridad que nunca antes se había dado. Todos los reporteros gráficos cubriendo una única noticia. Al principio no les dejaban acceder a nada, lo que Santi Palacios califica como error porque la gente tenía que comprender la razón por la que les confinaban en sus casas. "Se estaba de alguna manera infantilizando a la población, en una época en la que todo es ver para creer no estábamos viendo las consecuencias de ese virus, y en mi opinión era un error".

LA FOTOGRAFÍA PARA PERDURAR

La fotografía es un documento, explica Palacios, creado para perdurar, por eso es importante que todas estas fotos se conserven y se puedan consultar porque es importante no olvidar lo que ha pasado y aplicar las lecciones aprendidas. El objetivo era crear como una cápsula del tiempo con todo ese material y que se pudiera consultar. De esa manera se aprendería de los errores.

Santi Palacios tuvo la idea de recopilar todas esas fotos para que cualquiera las pudiera consultar. Se lo fue comentando a los compañeros, y todos accedieron a entregar sus fotos. Después había que encontrar cómo publicarlas y sobre todo clasificarlas y archivarlas...y ahí estuvo la Universidad de Alcalá de Henares que se prestó a realizar el trabajo y a custodiar este archivo.

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ELABORA EL ARCHIVO

Este archivo está compuesto por 11.426 fotografías, 42 vídeos y 328 reportajes. Y para realizarlo hubo una selección previa, porque no todas las fotos valían. Natalia Garcés es la directora del Aula de Fotografía de la Fundación de la Universidad de Alcalá explica que hubo que hacer una selección previa. Por calidad, por temática, por objetividad. Pero no solo son fotos de calles vacías, o de sanitarios envueltos en guantes y mascarillas...las hay de otras realidades que se vivieron en aquellos momentos, como la soledad de los mayores, y no solo los de las residencias, la brecha digital, las estanterías de los supermercados vacías, o las colas del hambre.

Este archivo puedes consultarlo de manera gratuita en la web archivocovid.com