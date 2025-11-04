Ningún coche sin etiqueta podrá circular por Madrid a partir del 1 de enero: 300.000 vehículos afectados

El próximo 1 de enero entra en vigor la nueva fase de restricciones en Madrid, que impedirá circular a todos los coches sin etiqueta ambiental de la DGT, incluidos los de los residentes empadronados en la capital. La medida afectará a casi 300.000 vehículos, según un informe de la empresa de gestión de multas 'Dvuelta', que subraya el impacto económico para los conductores de distritos como Carabanchel, Usera o Puente de Vallecas.

Una norma en el aire

La ordenanza municipal está pendiente de un recurso en el Tribunal Supremo. Por ello, desde 'Dvuelta' piden cautela. Su director de comunicación, Pedro Jabaloyes, ha señalado en 'COPE Madrid' que "por pura prudencia jurídica, la norma debería suspenderse hasta que el supremo diga si es legal o es ilegal".

Si recibe el visto bueno, seguirán "pidiendo que se aplique de una manera flexible", y si es ilegal, exigen que "el ayuntamiento la modifique".

Críticas de las asociaciones

Las asociaciones de afectados, como AVARM, tampoco entienden la necesidad de endurecer las prohibiciones con la situación actual. Susana, una de sus miembros, argumenta que no tiene lógica ampliar las limitaciones si, como dice el alcalde, la calidad del aire es buena.

Madrid recurre la anulación de las ZBE

"Desde 2022, desde hace ya 3 años, no ha habido problemas de calidad del aire en Madrid, y muchísimo menos en los barrios que son mucho más verdes que lo que es la zona centro", ha afirmado.

Como medida de protesta, ya se ha convocado una manifestación para el próximo 22 de noviembre que recorrerá las calles de la capital en un trayecto que irá desde la plaza de toros de Ventas hasta Cibeles.