Cómo quitar el amarilleo del cuello y las mangas de las chaquetas vaqueras fácilmente

Las chaquetas vaqueras son una prenda imprescindible, pero con el paso del tiempo es muy común que aparezcan manchas amarillentas en el cuello y las mangas, justo en las zonas que más contacto tienen con la piel.

Estas marcas se producen por la acumulación de sudor, grasa corporal y restos de productos como colonias o cremas, que se adhieren al tejido y no siempre desaparecen con un lavado normal. Esto hace que la prenda pierda frescura y parezca más desgastada de lo que realmente está.

Para eliminarlas, es fundamental tratar primero las zonas afectadas. Uno de los métodos más eficaces consiste en aplicar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua, formando una pasta que se coloca sobre la mancha. Tras unos minutos, se debe frotar suavemente con un cepillo para ayudar a eliminar los residuos.

El vinagre blanco también es un gran aliado, ya que actúa descomponiendo la suciedad acumulada. Puede aplicarse directamente o diluido en agua antes del lavado habitual.

Después del pretratamiento, se recomienda lavar la prenda con un detergente suave, evitando productos agresivos que puedan dañar el color del denim. Es importante tener en cuenta que los resultados pueden requerir varios intentos, pero con constancia las manchas acaban desapareciendo.

El secado también juega un papel importante. Lo ideal es dejar la chaqueta al aire libre y evitar el uso de secadora, así como una exposición prolongada al sol que pueda alterar el color.

Para prevenir que vuelvan a aparecer estas manchas, es aconsejable limpiar con más frecuencia las zonas del cuello y las mangas, incluso sin lavar toda la prenda. Este pequeño gesto ayuda a mantener la chaqueta en mejor estado durante más tiempo.

Con estos cuidados básicos, es posible recuperar el aspecto original de una chaqueta vaquera y alargar su vida útil sin complicaciones.