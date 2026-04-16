El Celta ya ha remontado 5 veces un duelo europeo tras caer en la ida

Todos esperamos que esta noche sea la sexta ocasión en la que el Celta remonta en Europa una ida que acabó perdiendo. Hasta ahora los cinco precedentes han llegado en la antigua Copa de la UEFA o en la rebautizada Europa League. No se hizo esperar mucho la primera vez y fue en la segunda participación europea del Celta, en la UEFA 98-99. En dieciseisavos de final el Aston Villa de Southgate, Collymore y un imberbe Gareth Barry asaltaba Balaídos ganando 0 1. Dos semanas después los de Víctor Fernández tomaban Villa Park al ritmo de un Mostovoi que asistía a Juan Sánchez en el 0-1, marcaba de falta el 1-2 y ponía el centro del tercero, por medio de Penev. Luego, con Berges expulsado, tocó aguantar pero se lograba la primera remontada.

Al curso siguiente, otra vez en UEFA, llegarían la segunda y la tercera noches épicas. La primera en la ronda inicial ante el Lausana suizo que ganaba 3 2 la ida y gracias, porque el Celta caía 3 0 antes de los goles de Revivo y Karpin de penalti. La vuelta en una noche de septiembre en Balaídos no tendría color. Un 4 0 que valdría esta noche, con Mccarthy abriendo pronto la lata y el equipo sentenciando en el ultimo cuarto de hora con otros dos tantos del sudafricano y uno del Zar Mostovoi.

la juventus el caído más ilustre

Unos meses después y tras los 7 goles al Benfica, tocaba en octavos la todopoderosa Juve, cuajada de estrellas. En la ida, en el mítico Delle Alpi un gol de Darko Kovacevic tumbaba al Celta frente al equipo dirigido por Ancelotti. Una semana más tarde, Balaídos vibraba con un resultado que recorrió Europa. Otro 4 0 como el del Lausana que firmaríamos este jueves. Los italianos, con Zidane saliendo del banquillo, fueron arrollados desde la primera jugada en la que marco Makelelé. Con Conte expulsado, Birindelli en propia meta ponía el 2 0 antes de otra roja, en este caso a Montero. Contra 9, un doblete de Mccarthy ante un errático Van Der Sar traía la fiesta.

La siguiente machada llegaría en la 2000 2001, después de que el Celta se metiera en UEFA ganando la Intertoto. En segunda ronda le tocó, como este año, viajar a Belgrado y caer 1 0 en el Pequeño Maracaná. En Vigo el infierno lo vivirían los serbios, en un partido que para la UEFA terminó 3 0 por alineación indebida de los visitantes, resultado que hoy nos llevaría a la prórroga pero, en realidad el partido acabó 5 3. Los rojiblancos se adelantaron por dos veces en el primer tiempo pese al gol de Catanha pero, en 20 minutos del segundo acto remontaría el Celta con dos penaltis anotados por Gustavo López, otra diana de Catanha y una de Mccarthy. Recortó el Estrella Roja en el 90 pero llegaba tarde.

LA ÚLTIMA YA CON IAGO ASPAS COMO ESTRELLA

Y nos vamos ya a la última fecha heroica. Dieciseisavos de final de la Europa League de 2017. En Vigo el Shaktar ucraniano golpeó primero venciendo 0 1 a los de Berizzo. En el este de Europa remontaría el Celta al conjunto de Paulo Fonseca al que se eliminó este curso al frente del Lyon. En el descuento, Aspas no falló el penalti que llevaba el duelo a la prórroga, y en ella en el minuto 108 apareció Gustavo Cabral para meter al Celta en octavos.