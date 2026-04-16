La agricultura valenciana se reinventa: las claves para el futuro de los cítricos y la llegada del aguacate

El municipio valenciano de Algemesí celebra la tercera edición de la Semana de la Naranja para reforzar un sector emblemático y fomentar el consumo de producto local. El evento, que ha incluido actividades en colegios y hornos tradicionales, ha concluido con una serie de charlas sobre la situación actual del sector. En este contexto, Carlos Montesinos, Responsable de Innovación en Finca Sinyent, ha presentado en el programa Herrera en COPE Valencia los resultados de varias líneas de experimentación que definen el futuro de los cítricos.

Montesinos ha explicado que el cultivo se enfrenta a retos cada vez más complejos. Entre ellos, ha destacado los reglamentos de la Unión Europea "cada vez más exigentes", un consumidor que demanda mayor calidad y, sobre todo, el cambio climático. Según el experto, fenómenos como "las sequías que estamos teniendo estos últimos años, o incluso inundaciones" están provocando que los agricultores "se las vean y se las deseen para obtener fruta de calidad".

Ajuntament d'Algemesí La naranja de Algemesí, protagonista estos días

Innovación para competir con el hemisferio sur

Uno de los principales problemas para el sector local es la competencia de las mandarinas del hemisferio sur, que llegan al mercado entre octubre y noviembre. Montesinos ha señalado que esta fruta de contra-campaña tiene "una calidad superior y unos precios más bajos", lo que desplaza a las variedades tradicionales valencianas. Esta situación obliga al agricultor a una readaptación varietal para poder competir.

Para abordar este desafío, desde Finca Sinyent están testando nuevas variedades de mandarinas que se adapten a las exigencias del consumidor europeo. El objetivo es "competir con las que nos entran desde el hemisferio sur", una batalla que, según Montesinos, también se libra con el acuerdo de Mercosur y las reivindicaciones de AVA-ASAJA. La experimentación se centra en enseñar al agricultor cómo funcionan otras variedades que complementen a las ya existentes.

Ya no somos un sector tradicional, no somos un sector de boina y azada" Carlos Montesinos Rresponsable de Innovación en Finca Sinyent

Sostenibilidad, suelo y aguacates

Durante su intervención, Montesinos ha avanzado algunas de las soluciones que se están desarrollando. Se están probando nuevos portainjertos que ayuden a las plantas a soportar mejor condiciones adversas como la sequía, la salinidad o los encharcamientos, en un proyecto en colaboración con el IVIA. También se investigan nuevas variedades de mandarina que cumplan con lo que piden los consumidores: "una mandarina de fácil pelado, sin semillas, de buen sabor y que aguante durante mucho tiempo en la nevera".

La sostenibilidad es otro de los ejes clave. Se están implementando métodos de cultivo sostenibles con productos que ayudan al cuidado del suelo, un concepto fundamental para la productividad. Montesinos ha afirmado que es clave "alimentar nuestro suelo para que el suelo nos dé cosechas abundantes". Además de los cítricos, también se han ofrecido pinceladas sobre el cultivo del aguacate, explicando qué es y qué variedades funcionan mejor en la zona.

El futuro del sector está garantizado como un sector sostenible y un sector rentable para nuestros agricultores" Carlos Montesinos Rresponsable de Innovación en Finca Sinyent

Un sector profesional y rentable

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Carlos Montesinos se ha mostrado optimista sobre el porvenir de la citricultura valenciana. "Ya no somos un sector tradicional, no somos un sector de boina y azada, como decimos entre nosotros", ha declarado, definiéndolo como "un sector profesional, rentable, digitalizado y, sobre todo, sostenible".

En su conclusión, ha asegurado que si el sector es capaz de ofrecer un producto de calidad adaptado a las nuevas tendencias de consumo y a las exigencias ambientales, su viabilidad está asegurada. "El futuro del sector está garantizado como un sector sostenible y un sector rentable para nuestros agricultores, que es nuestro fin último como asociación de agricultores", ha finalizado.