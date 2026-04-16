El PP acusa al Concello de Lugo de bloquear el saneamiento de Esperante por “falta de interés”

El Partido Popular de Lugo ha llevado al Parlamento de Galicia la situación del saneamiento en la parroquia de Esperante, un proyecto con financiación comprometida desde hace casi tres años pero que sigue sin avances. La portavoz del grupo municipal, Elena Candia, ha denunciado la parálisis y ha responsabilizado directamente al Concello de Lugo por su “falta de colaboración, cumplimiento e interés”.

Dos años sin respuesta del Concello

El proyecto, crucial para dotar de servicios básicos a la parroquia, se basa en un convenio de cofinanciación donde la Xunta de Galicia aporta el 70% y el Ayuntamiento el 30% restante. Sin embargo, según expuso el director de Augas de Galicia, el retraso se debe a que el Concello no ha corregido el proyecto. “Hace casi dos años que se envió el último requerimiento y no obtuvo respuesta del concejo”, ha señalado Candia.

Es absolutamente inadmisible estar dos años sin atender un requerimiento" Elena Candia Portavoz del PP de Lugo

La portavoz popular ha calificado la situación de “absolutamente inexplicable” y ha lamentado que esta inacción ponga en riesgo la inversión. “Es un tiempo absolutamente inadmisible estar dos años sin atender un requerimiento”, ha afirmado, instando al gobierno local a rectificar para no perder los fondos.

“Que por favor, abandone la confrontación política, que se están perdiendo un dinero que son fondos europeos y el tiempo apremia”, ha declarado Candia. Para la edil, el objetivo de llevar este asunto al Parlamento era “estimular realmente al concejo para que rectifique, para que trabaje” y atienda los requerimientos.

Falta de voluntad política

Candia ha atribuido el bloqueo a una deliberada “falta de voluntad política”. Según ha explicado, la partida presupuestaria para esta cofinanciación llegó a desaparecer de los presupuestos de 2024 y fue una enmienda del Grupo Popular la que consiguió que se rectificase y se incluyera de nuevo. “Sabemos que no hay voluntad política, pero tenemos que, entre todos, conseguir que rectifiquen”, ha sentenciado.

Otros proyectos paralizados

La portavoz del PP también ha señalado otros casos de lo que considera “déficit de gestión” por parte del gobierno local. Entre ellos, ha destacado los “tres años perdidos” para habilitar un aparcamiento disuasorio en O Carme, un proyecto acordado con la cofradía que sigue “metido en un cajón”. Además, ha criticado la “enorme incoherencia” de anunciar nuevos parques mientras se abandonan los actuales, como el parque Marcos Cela.