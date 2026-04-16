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El secreto de los Riquelme: así se prepara un arroz para un millar de personas en Santa Faz

Los maestros arroceros cocinan un arroz para miles de asistentes y explican que el éxito reside en la calidad del producto, el cariño y el control del fuego

Moncho Riquelme conversa con Juan Carlos Gumiel en directo y desvela las claves de su arroz.
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Moncho Riquelme conversa con Juan Carlos Gumiel en directo y desvela las claves de su arroz.

Juanfran Millán

Alicante - Publicado el

2 min lectura3:24 min escucha

La romería de Santa Faz se ha convertido, un año más, en el escenario de una cita gastronómica ineludible: la paella gigante de los maestros arroceros de Casa Riquelme. Miles de personas aguardan en una impresionante cola para degustar este arroz, del que se servirán raciones para algo más de un millar de personas. El ambiente en la 'Paraeta de COPE Alicante' está impregnado de un aroma que "huele a gloria", según los presentes.

Las cifras de un arroz monumental

Para elaborar este arroz de dimensiones monumentales, el equipo de Casa Riquelme despliega una logística impresionante. Se utilizan 80 litros de aceite de oliva virgen extra, 250 kilos de pollo, 250 de conejo, 90 kilos de tomate y 320 litros de agua. Con estos ingredientes, explican, "hacemos un caldo in situ que nos va a dar el resultado de esta gran paella".

El maestro arrocero al frente del equipo desvela las claves del éxito es Moncho Riquelme: "El éxito en la cocina es ponerle buen género y mucho cariño". Sin embargo, en paellas de este tamaño, el factor crítico es otro: "En estas paellas gigantes hay que tener muy en cuenta el fuego". Según explica, el control es tan delicado que se puede "pasar del socarraet al cremaet en cero coma".

Podemos pasar del socarraet al cremaet en cero coma"

Moncho Riquelme

Maestro arrocero

Arroceros sin fronteras

La fama de Paellas Gigantes Riquelme trasciende fronteras. El equipo viaja constantemente por toda España y el mundo para llevar sus arroces a grandes eventos. "Vamos por todo el mundo", afirman. Recientemente, han estado en Toledo, donde cocinaron para 1.500 personas, y en Logroño, con paellas para 4.000 comensales durante dos días consecutivos. "Vamos donde nos llaman y donde hay una fiesta, y está Riquelme", concluyen.

Así ha quedado la imagen de la Santa Faz sobre el arroz gigante organizado por COPE para un millar de personas.

Así ha quedado la imagen de la Santa Faz sobre el arroz gigante organizado por COPE para un millar de personas.

A pocos minutos de finalizar la cocción, la expectación es máxima. Como es tradición, el arroz será coronado con la faz divina antes de empezar el reparto. Los cocineros expresan su satisfacción por participar en el evento: "Ponemos nuestro granito de arroz y creo que hoy la gente va a disfrutar mucho".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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