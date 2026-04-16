Lola Pendande hace historia y lleva a Almería a la elite del baloncesto europeo

La jugadora almeriense Lola Pendande ha hecho historia al clasificarse para la Final Six de la Euroliga femenina con su equipo, el Spar Girona. Este logro supone un hito para el baloncesto almeriense, al ser la primera jugadora de la provincia que alcanza unas semifinales en la máxima competición continental. El equipo gerundense consiguió su pase tras ganar un encuentro clave, cumpliendo el objetivo que la propia Pendande se marcaba a principio de temporada: estar en la fase final.

Para valorar este éxito, el delegado en Almería de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara, ha destacado la trayectoria de la jugadora. "Lola siempre ha sido un referente del baloncesto de Almería, desde que marchó a Estados Unidos", afirma Cara, quien la describe como "una gran jugadora y trabajadora que lucha durísimo para conseguir los objetivos que se marca".

El auge del baloncesto femenino español

El éxito de Pendande se enmarca en un contexto de crecimiento para el baloncesto femenino español. José Cara señala que el nivel de la competición nacional "está aumentando de forma muy considerable", con más equipos de alto nivel como Valencia, Casademont Zaragoza o Perfumerías Avenida. Según el delegado, "el nivel ha crecido muchísimo, las jugadoras tienen muchísima formación y están muy preparadas, y eso es fruto de los éxitos deportivos que estamos obteniendo".

El 'sueño americano' como trampolín

Lola Pendande es un ejemplo del camino que muchas jugadoras emprenden hacia Estados Unidos para continuar su desarrollo. Cara considera esta etapa como "un paso necesario" y casi "obligado" para quienes destacan en el baloncesto. Esta experiencia internacional permite a las deportistas "seguir con tu formación académica" mientras compiten a un alto nivel, una fórmula que se ha vuelto clave en su carrera.

Se ha hecho casi imprescindible ir a Estados Unidos para seguir creciendo" José Cara Delegado en Almería de la FAB

Otras jugadoras almerienses como Gemma Núñez, Lucía Hervia y Rosa Revueltas están siguiendo sus pasos en universidades estadounidenses. Para Cara, esta etapa se ha vuelto "casi imprescindible para ir a Estados Unidos, seguir creciendo, porque allí el deporte se trata de otra manera". Además, destaca que ahora el idioma es un obstáculo menor y las facilidades para viajar son mayores que antes.

Si tú eres bueno jugando baloncesto, puedes llegar desde cualquier sitio" José Cara Delegado en Almería de la FAB

Estos ejemplos son una inspiración para la cantera almeriense. "Tanto en femenino como en masculino, desde Almería y desde cualquier sitio, si tú eres bueno jugando baloncesto, puedes llegar", asegura Cara. El delegado subraya la importancia de atreverse y estar dispuesto a "despegar de la familia en una edad temprana", un paso que considera fundamental para alcanzar la élite.

El reto de un referente local en Almería

A pesar del talento emergente, Almería carece actualmente de un equipo referente en la élite del baloncesto. Aunque el CB Almería femenino estuvo cerca de la Liga Endesa, la provincia no cuenta con un proyecto consolidado. Actualmente, hay tres equipos en tercera FEB, pero la creación de un equipo de primer nivel sigue siendo una asignatura pendiente.

José Cara explica que para alcanzar la élite "se tienen que juntar muchos factores". Es necesario el ascenso deportivo, pero también un "sponsor fuerte" y la colaboración de las "instituciones públicas". Según el delegado, "en el momento que se cae una de esas patas del proyecto, el proyecto se hace inviable", por lo que es crucial seguir formando jugadores para estar preparados si la oportunidad llega.