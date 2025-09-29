Protección Civil confirma la vuelta a clases en Montsià y Baix Ebre pero pide mantener la precaución

La Dirección General de Protecció Civil de la Generalitat ha confirmado oficialmente la reanudación de las clases para este martes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre. La comunicación se ha realizado a través del sistema de alertas a teléfonos móviles, un método directo y masivo para garantizar que la información llega a toda la población afectada por la suspensión durante la jornada del lunes.

El mensaje enviado a los dispositivos especifica que, a pesar de la vuelta a la normalidad en los centros educativos, es necesario mantener la precaución. Aunque los modelos meteorológicos indican una disminución en la intensidad de las lluvias, el aviso de Protecció Civil subraya que el riesgo no ha desaparecido por completo y que todavía pueden producirse precipitaciones en la zona.

Por este motivo, las autoridades hacen un llamamiento a la prudencia, especialmente durante las primeras horas de la mañana del martes. La alerta insta a los ciudadanos a seguir atentos a las actualizaciones del estado del tiempo y a actuar con cautela en los desplazamientos hasta que la situación meteorológica se estabilice por completo en estas comarcas del sur de Tarragona.