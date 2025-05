Junts decide no pactar con el PSC y no entrará en el gobierno de Tarragona

Junts per Catalunya ha decidido no entrar en el gobierno municipal de Tarragona y no pactará con el PSC. El portavoz de la formación, Jordi Sendra, ha justificado que pese a llegar a un entendimiento con los socialistas, no podrían garantizar la estabilidad del ejecutivo. Y es que, entre los dos partidos, no tendrían mayoría absoluta.

Sendra añade que con tres regidores frente a los nueve de los socialistas correrían "el riesgo de perder la identidad y quedar disueltos dentro de su proyecto político". Asímismo, ha reconocido "discrepancias con el PSC a nivel nacional" por su "agenda descatalanizadora". Estas han sido algunas de las reflexiones con miembros del partido, entre ellos Carles Puigdemont, que han hecho que desde el grupo municipal se decantasen por el "no".

buena sintonía con el Psc

El portavoz de Junts en Tarragona ha detallado diversas contrapartidas que han conseguido hasta ahora a base de pactos con los socialistas y ha asegurado que han "movido al PSC de la zona de confort". Por todo ello ha hecho un "balance muy positivo" de los dos años a la oposición. Aun así, ha manifestado que consideraba que el gobierno necesitaba "brazos de refuerzo", puesto que gobierna únicamente con nueve consejeros de un total de 27 que hay al plenario.

"Queremos agradecer al alcalde Viñuales su predisposición y voluntad para que entráramos al gobierno. No ha sido fácil por él entender nuestras razones y puedo entender su decepción, pero en temas de ciudad nos tendrá como aliados", ha avanzado. Así, ha apuntado que han sido "útiles para la ciudad" estos dos años y que quieren seguir siendo decisivos en cuestiones como los presupuestos o la tramitación del nuevo POUM.

Sendra ha recordado que desde el inicio de la legislatura se ha estado hablando de una posible entrada de los juntaires al ejecutivo. Hay que recordar que la fórmula deseada por el alcalde Rubén Viñuales era un tripartito también con EnComúPodem, una opción que los comunes siempre han rechazado. "Un día le dije al alcalde que se han acabado las conversaciones de café. Fue a finales de año y le hicimos una propuesta", ha manifestado Sendra.

Jordi Sendra, portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona

Esta idea fue respondida por Viñuales y se llegó a un acuerdo. "Entonces quisimos saber cuál era la parte negativa de la propuesta, hicimos nuestras reflexiones y hemos tomado la decisión", ha razonado el portavoz de Junts.

el psc respeta la decisión

Desde el ejecutivo, la portavoz Sandra Ramos ha asegurado que respetan la decisión de Junts y les ha agradecido la voluntad "constructiva y colaboradora", un agradecimiento que ha hecho extensivo al resto de formaciones con las cuales llegan a acuerdos. "Nuestra responsabilidad es llegar hasta el final del mandato pudiendo ofrecer en la ciudad los cambios y soluciones que necesita. Si es desde dentro o fuera del gobierno, tiene menos importancia", ha afirmado.

También ha asegurado que el hecho de que Junts no se incorpore al ejecutivo no representa ningún descalabro a nivel de gestión porque después de casi dos años los diferentes consejeros ya han consolidado sus áreas. "No es ninguno carga excesiva que no se pueda soportar", ha enfatizado.