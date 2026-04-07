El secreto para que tu cabello llegue sano al verano empieza en primavera

Con la llegada de la primavera muchas personas empiezan a preocuparse por la piel, el cambio de armario o la protección frente al sol. Sin embargo, hay otra parte del cuerpo que también sufre especialmente con las altas temperaturas y que suele quedar olvidada: el pelo.

La primavera es el mejor momento para empezar a prepararlo. Después de varios meses de frío, calefacción, humedad, gorros y secadores, el cabello suele llegar a esta época más seco, apagado y frágil. Si ya está dañado antes del verano, es más probable que el sol, el cloro, la sal y el calor lo deterioren todavía más.

Por eso cada vez más personas aprovechan estos meses para sanearlo. Pero sanear el cabello no significa necesariamente cortarlo mucho ni hacer un cambio radical. Se trata de eliminar las puntas abiertas y las zonas más dañadas para que la fibra capilar pueda recuperarse y resistir mejor las altas temperaturas.

Las puntas abiertas son uno de los problemas más frecuentes después del invierno. Cuando no se cortan a tiempo, el daño puede extenderse y hacer que el cabello se rompa con más facilidad. Un pequeño corte antes del verano suele ser suficiente para notar el pelo más sano, ligero y con más brillo.

Además del corte, la hidratación es uno de los aspectos más importantes. El calor favorece que el cabello pierda agua más rápidamente, sobre todo si está teñido, es muy fino o tiene tendencia al encrespamiento. Aplicar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana durante la primavera ayuda a reforzarlo antes de que lleguen los días más calurosos. También pueden utilizarse aceites ligeros o productos sin aclarado para proteger las puntas y evitar que se resequen.

Otro error muy habitual es esperar al verano para empezar a proteger el cabello del sol. Igual que ocurre con la piel, la radiación solar también afecta al pelo. Puede hacer que pierda color, se vuelva áspero y se rompa con más facilidad. Por eso es recomendable empezar a utilizar protectores capilares con filtro UV ya en primavera. Existen espráis, cremas y productos específicos que crean una barrera frente al sol y la temperatura.

También conviene reducir el uso de herramientas de calor. Las planchas, los rizadores y los secadores demasiado calientes debilitan todavía más la fibra capilar. Durante la primavera es buena idea dejar descansar el cabello y optar por peinados más naturales o por secarlo al aire siempre que sea posible.

La alimentación también influye en el aspecto del cabello. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, frutos secos y grasas saludables, puede ayudar a que el pelo esté más fuerte. Vitaminas como las del grupo B, además del hierro, el zinc y los ácidos grasos, contribuyen a mantenerlo resistente y con mejor aspecto.

Sanear el pelo en primavera no es solo una cuestión estética. Es una forma de prepararlo para que llegue al verano en mejores condiciones. Un pequeño corte, más hidratación y menos agresiones pueden marcar una gran diferencia cuando empiecen las semanas de calor intenso.