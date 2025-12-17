Los talleres de coches buscan mecánicos hasta en los institutos para asegurar su futuro

El sector de la automoción se enfrenta a una profunda crisis por la falta de mano de obra. Los talleres de reparación de vehículos, tanto de coches como de camiones, sufren una escasez generalizada de profesionales, una situación que amenaza con alargar los tiempos de espera para los clientes.

Una falta de personal que afecta a los cerca de 7.000 talleres mecánicos, de los cuales casi 5.000 en la provincia de Barcelona, que hay en Catalunya. El sueldo de un mecánico de media es de unos 2.000 euros mensuales, 24.000 euros anuales, con mejoras salariales a partir de la experiencia.

A la caza de talento joven en los institutos

Para paliar este déficit, la Asociación de Automoción de la provincia de Lleida ha puesto en marcha una campaña de captación en los institutos. El objetivo es “dar a conocer nuestro sector” y atraer a los jóvenes mostrando la variedad de salidas profesionales que ofrece, según declara a Cadena Cope, Carlos Teixina.

Si de cada aula que visitamos un alumno muestra interés y se acaba apasionando ya casi nos conformamos" Carlos Teixina, mecánico

Durante estas charlas, explican que la pasión por la automoción puede canalizarse de múltiples formas. “Si es informático, podrá reparar vehículos; si es electrónico, también; si le gustan las ventas, podrá vender vehículos”, detallan desde la asociación, que incluso abre la puerta a nuevos perfiles como los ‘influencers’ de automoción. El problema de la falta de mecánicos alcanza a toda España, donde es habitual vacante de trabajo en los talleres.

El reto del coche eléctrico; un seguro de trabajo para los talleres

Las ventas de coches eléctricos en Catalunya han experimentado un crecimiento significativo en 2025, con datos que muestran un notable impulso en la cuota de mercado.

Así, uno de cada cuatro coches vendidos en Catalunya en 2025 es un vehículo electrificado (incluyendo híbridos enchufables y eléctricos puros).

Catalunya lidera la venta en España del coche eléctrico, llegando a concentrar el 40% de todas las matriculaciones de vehículos electrificados en España durante el mes de julio de 2025, con un total de 9.000 unidades vendidas ese mes.

En mayo de 2025, se alcanzó la cifra total de 109.000 vehículos eléctricos matriculados en su parque automovilístico., en la comunidad

La llegada del coche eléctrico e híbrido, tiene una derivada en los talleres mecánicos, añade una nueva capa de complejidad y especialización al oficio. La reparación de estos vehículos exige una formación específica y medidas de protección más drásticas debido a los sistemas de alta tensión que incorporan.

Puedes meter las manos ahí y te puedes quedar frito" Carlos Teixina, mecánico

El personal debe estar cualificado, ya que trabajar con alta tensión es peligroso. “Puedes meter las manos ahí y te puedes quedar frito”, advierten. Por esta razón, “no puede entrar cualquiera al taller, abrir el capó y comenzar a tocar”, advierte Teixina.

El precio medio de reparación de un coche eléctrico varía mucho, pero estudios recientes sugieren que una reparación por siniestro puede rondar entre los 4.000 a los 5.000 euros, de media con dependencia del daño producido en el vehículo.

Sí que es más barato el mantenimiento rutinario del coche eléctrico, unos 370 euros al año, al de combustión, que supera los 500 euros.

El motivo es que hay menos piezas, pero la sustitución de la batería es el gran coste, oscila entra 8000 y 20.000 euros, aunque a menudo cubierta por la garantía inicial de 8 años.

Desde el sector aseguran que el futuro está garantizado, pero insisten en la necesidad de adaptarse y, sobre todo, de encontrar personal cualificado. De lo contrario, advierten de que los clientes podrían enfrentarse a esperas más largas para la reparación de sus vehículos, una consecuencia directa de la falta de relevo generacional en los talleres.