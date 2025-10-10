La sensibilidad al estrés hace que los pensamientos suicidas sean más extremos en los jóvenes

Ser más sensible al estrés hace que los estudiantes universitarios tengan pensamientos suicidas más a menudo, más intensos y más variables. Así lo concluye un estudio coordinado por el Instituto de Investigación del Hospital de Mar y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que se ha hecho público ahora en la Semana de la Salud Mental. El trabajo se ha elaborado a partir de encuestas hechas a más de 700 estudiantes universitarios cada tarde durante cuatro días consecutivos. El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años en España y la tercera en el mundo. A pesar de que desde el 2017 se especula sobre el efecto que tiene el estrés, hasta ahora no se ha podido definir esta relación.

Pensamientos suicidas, al menos uno de cada dos días

Este estudio define tres grados de ideación suicida en función de su frecuencia, intensidad y variabilidad creciente. Los resultados muestran que los estudiantes con un grado de ideación suicida pasiva mayor tienen pensamientos o deseos de morir sin un plan concreto al menos uno de cada dos días.

La sensibilidad al estrés es la condición por la cual las personas más sensibles experimentan más malestar y sentimientos adversos como miedo, ansiedad, culpa u hostilidad ante una situación estresante. Esta sensibilidad al estrés es un factor creciente entre los grupos, y es más alta en aquellos estudiantes con mayor ideación suicida .