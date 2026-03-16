La sanidad catalana al límite: los médicos activan una nueva huelga contra las jornadas "infumables"

La sanidad pública catalana se enfrenta a una nueva semana de tensión. El sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario entre el colectivo facultativo, ha convocado dos nuevas jornadas de huelga para este jueves y viernes. La protesta busca forzar a la Generalitat a negociar una salida a la sobrecarga asistencial y a las precarias condiciones laborales que, denuncian, arrastran desde hace años. La decisión llega ante la falta de respuesta del Govern a sus reivindicaciones, que pasan por cambios estructurales en el sistema. Así lo ha explicado el secretario general del sindicato, el doctor Xavier Lleonart, en el programa 'Herrera en COPE Cataluña', donde ha desgranado los motivos que han llevado a los profesionales al límite.

Metges de Catalunya ha decidido reforzar la protesta con una convocatoria propia de dos días para dirigir sus reclamaciones directamente a la Generalitat.

Estos paros se enmarcan en una huelga intermitente de ámbito estatal que prevé una semana de movilizaciones cada mes hasta junio. Sin embargo, Metges de Catalunya ha decidido reforzar la protesta con una convocatoria propia de dos días para dirigir sus reclamaciones directamente a la Generalitat. “Reforzamos la huelga estos dos días con una convocatoria propia destinada a la Generalitat de Catalunya, que tiene el poder de revertir buena parte de las situaciones injustas e indignas que padecemos”, ha afirmado Lleonart, subrayando que muchos de los problemas tienen solución en el ámbito autonómico.

Un llamamiento al diálogo sin respuesta

La convocatoria de huelga no ha sido una medida precipitada. Según ha relatado el secretario general de MC, la decisión se ha tomado tras constatar la inacción del Govern. Lleonart ha recordado que la semana pasada el Parlament de Catalunya aprobó una moción que instaba al Ejecutivo catalán a sentarse a negociar para dar salida a las protestas. A pesar de ello, no ha habido ningún movimiento por parte de la administración. “Nuestra voluntad era detener esto y, sin perder más tiempo, el viernes mismo entramos por registro peticiones formales de reunión tanto al presidente de la Generalitat como al conseller de Salut”, ha explicado.

Lleonart ha mostrado su frustración ante lo que considera una falta de voluntad negociadora por parte del Govern, a quien acusa de no atender al sindicato mayoritario de los médicos mientras cierra acuerdos en otros ámbitos. Ha puesto como ejemplo un pacto reciente en el sector educativo: “El presidente de la Generalitat no batalló ni un pelo, no tardó ni veinte minutos en firmar un acuerdo calificado de 'histórico' con dos sindicatos que son minoritarios”. En contraposición, ha lamentado que no se aborde con la misma celeridad la grave situación de la sanidad, a pesar de que Metges de Catalunya ostenta la representación mayoritaria del colectivo médico.

La segunda es la gestión de las agendas en la atención primaria, que el doctor ha descrito como caóticas e incontroladas.

El fin de las guardias de 24 horas y las agendas inasumibles

Las reivindicaciones del sindicato se centran en dos ámbitos que dependen directamente de las competencias de la Generalitat y que podrían resolverse de forma ágil, según Lleonart. La primera es la supresión de las guardias médicas de 24 horas, una práctica que consideran anacrónica y peligrosa tanto para el profesional como para el paciente. La segunda es la gestión de las agendas en la atención primaria, que el doctor ha descrito como caóticas e incontroladas. “La Generalitat puede hacer mañana mismo un decreto y suprimirlas. Cosas como las agendas de la primaria, que son absolutamente infumables y sin control alguno, el conseller puede hacer una instrucción y dar la orden de empezar a regularlas”, ha sentenciado.

Las agendas de la primaria son absolutamente infumables y sin control alguno"

La sobrecarga en los centros de atención primaria (CAP) es uno de los puntos más críticos del sistema. La falta de control sobre el número de pacientes que atiende cada facultativo genera una presión asistencial insostenible, que degrada la calidad del servicio y aumenta el riesgo de error médico. Los profesionales exigen poder gestionar sus propias agendas para garantizar un tiempo adecuado por visita y una atención de calidad, una demanda que, como ha señalado Lleonart, solo requiere de “una instrucción” por parte de la conselleria para empezar a materializarse.

Un modelo laboral obsoleto

El problema de fondo, ha detallado el líder sindical, es un modelo de organización sanitaria que se ha basado durante más de veinte años en el sobreesfuerzo de los médicos para cubrir la falta de personal. Un sistema que normalizó las jornadas maratonianas a cambio de un complemento salarial. “Teníamos menos médicos de los que necesitábamos, pero se contaba con que estos médicos complementarían su jornada ordinaria con toda una serie de horas extraordinarias”, ha explicado. Este modelo, que en su día pudo parecer una solución “win-win” para la administración y para ciertos profesionales, se ha vuelto insostenible.

Hay un relevo generacional de médicos que no quiere estar en estas mismas circunstancias"

La situación ha cambiado drásticamente. La atención continuada se ha convertido en un “non-stop” que exprime a los profesionales, y las nuevas generaciones rechazan este modelo laboral. “Ahora hay un relevo generacional de médicos que no quiere estar en estas mismas circunstancias”, ha advertido Lleonart. Los facultativos más jóvenes ya no están dispuestos a sacrificar su vida personal y su salud por un sistema que precariza su trabajo. Reclaman ser tratados como el resto de profesionales, con jornadas laborales que no superen las 12 horas y una semana laboral de máximo 35 horas, tal y como se está proponiendo para el resto de trabajadores.

En definitiva, la huelga convocada por Metges de Catalunya es un ultimátum para que la Generalitat reconozca las “condiciones especiales” del trabajo médico y se siente a negociar pactos que dignifiquen la profesión y aseguren el futuro del sistema sanitario público. Xavier Lleonart ha sido claro al respecto: la solución está en manos de la administración autonómica. “El principal pastel del acuerdo está en manos de la administración, porque la mayoría de las competencias son suyas”, ha concluido, dejando la puerta abierta al diálogo, pero con la firmeza de quien se siente legitimado para exigir un cambio urgente y necesario.