La nueva industria catalana de los insectos: de pienso para gallinas a un futuro en la mesa

La industria de los insectos emerge con fuerza en Cataluña como una alternativa sostenible para la alimentación. Gusanos, grillos y moscas son los protagonistas de un sector en pleno crecimiento que ya no solo mira a la nutrición animal, sino que también se proyecta hacia el consumo humano. Conscientes de su potencial, siete empresas catalanas dedicadas a la cría y transformación de insectos han decidido unir fuerzas y constituirse en una asociación para impulsar esta nueva industria.

Al frente de una de estas compañías, Insectius, se encuentra Raül Reyes, veterinario de vocación y especializado en nutrición. La idea de negocio surgió de su propia experiencia clínica. “Vimos una oportunidad en mascotas, como perros con alergias alimentarias que no encontraban una solución. Empezamos a ver que las proteínas noveles, como la de los insectos, les aportaba una mejoría en la salud y en las digestiones”, explica Reyes sobre sus inicios.

Un reto cultural más que alimentario

Aunque el consumo de insectos es una práctica ancestral en muchas partes del mundo, como en Asia, en Europa sigue siendo un tabú para la mayoría. La Unión Europea dio un paso clave en 2021 al autorizar por primera vez la comercialización de un insecto, el gusano de la harina, como “nuevo alimento”. Para Reyes, la principal barrera es psicológica y no tiene una base lógica en nuestra gastronomía.

No tenemos ningún problema para comer gambas o percebes, pero los insectos nos parecen lejanos" Raül Reyes,Fundador de Insectius

“Es un tema puramente cultural. No tenemos ningún problema para comer gambas o percebes, pero los insectos nos parecen lejanos”, argumenta el fundador de Insectos. Lo que muchos desconocen es que ya consumimos productos derivados de insectos sin ser conscientes. Un ejemplo es el colorante carmín (E-120), presente en multitud de alimentos y cosméticos, que se extrae de la cochinilla.

La mosca soldado negra, una solución para las granjas

La empresa de Raül Reyes, ubicada en el Maresme, se ha especializado en la cría de la mosca soldado negra ('Black Soldier Fly'). La elección de este insecto no es casual: su ciclo de vida es muy rápido y su valor nutritivo, altísimo. “Nos centramos en este tipo de insecto porque su ciclo se completa en solo 30 días y nos permite obtener un gran volumen de producción”, detalla Reyes.

Gallinas comiendo larvas de mosca negra

El proceso se centra en la larva, que en apenas diez días está lista para ser procesada. A partir de ella se elaboran harinas ricas en proteínas destinadas principalmente a la alimentación animal. Los principales mercados son la avicultura (gallinas), la acuicultura (peces) y la porcicultura (cerdos), que se benefician de un pienso con un poder nutritivo muy elevado.

Los beneficios de este tipo de alimentación son notables. Según Reyes, las gallinas alimentadas con su pienso tienen más energía y una vida productiva más larga y sostenible. “Nuestra función es que los animales tengan una mejor alimentación. Lo que estamos haciendo es ayudar a la gallina porque tiene más energía y un pienso más equilibrado”, afirma.

Un sector unido y con visión de futuro

La creación de una asociación sectorial es, para los implicados, un paso fundamental. “Creemos que la asociación tiene sentido cuando todos los actores nos sentamos en la misma mesa. La idea es hablar abiertamente de cómo hacer las cosas y de a dónde queremos llegar”, comenta Reyes sobre la iniciativa, que busca ser un interlocutor único ante los organismos públicos y la sociedad.

El proyecto no solo tiene ambición local, sino también una clara vocación internacional. La compañía de Reyes ya está trabajando para expandir su modelo de negocio a otros países. “Ya estamos haciendo apertura dentro de Venezuela y estamos también mirando en Argentina para hacer las primeras franquicias. Ya tenemos presencia en tres o cuatro países para abrir mercado directamente”, avanza el cofundador de Insectos.

¿ Comerías una hamburguesa de insectos?

La alternativa de los insectos se presenta como una solución necesaria ante la creciente demanda mundial de proteínas y la necesidad de buscar sistemas más sostenibles. El futuro pasa por superar los prejuicios, informarse y entender que, como concluye Reyes, esta industria ha llegado para quedarse y ofrecer soluciones reales y eficientes.