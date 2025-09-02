El negocio de los matrimonios falsos: detenidas 15 personas en Barcelona por concretar enlaces para obtener permisos de residencia
La organización casaba a mujeres españolas que han denunciado uso indebido de su documentación con ciudadanos extranjeros
El negocio de los matrimonios falsos a cambio de papeles continúa vigente y con fuerza. Así lo demostraría la última operación policial conocida ante estas prácticas delictivas.
En la ciudad de Barcelona, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Urbana de Barcelona han desarticulado en una operación conjunta una organización dedicada al "uso fraudulento de documentos públicos para la obtención de permisos de residencia" en la que han detenido a 15 personas que han pasado a disposición judicial.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que el modus operandi consistía en la inscripción patronal conjunta de ciudadanos extranjeros con mujeres españolas con quien formalizaban una pareja estable frente a notario, inscribiéndose en el Registro de parejas estables de Catalunya.
A continuación, utilizaban esta condición legal de pareja para iniciar expedientes de residencia bajo la figura de familiar comunitario o por circunstancias excepcionales de arraigo familiar.
Según el consistorio, la investigación ha podido constatar que "muchas de estas mujeres españolas habían denunciado la sustracción o uso indebido" de su documentación, así como su empadronamiento sin consentimiento en domicilios en los cuales no residían habitualmente.
"Ante estos hechos, se conformó un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana que analizó la documentación notarial y los 135 expedientes de extranjería implicados, cancelando 18 asientos registrales como pareja estable fraudulenta", ha añadido, el ayuntamiento de Barcelona en su comunicado.