Muere un vecino de Rubí en el centro comercial Via Sabadell al caerle encima un panel de hormigón de unos 70 metros cuadrados

Barcelona - Publicado el 20 may 2025, 19:16

Un vecino de Rubí ha muerto este martes en el centro comercial Via Sabadell después de que se le haya caído encima un panel de hormigón de unos 70 metros cuadrados de la fachada principal de la tienda Galerías del Tresillo. El jefe del dispositivo de Bomberos en la zona, Jordi Massaguer, ha explicado que la placa se ha desprendido desde unos 12 metros de altura, y que cuando llegaron al lugar ya no se pudo hacer nada por la vida del fallecido. El hombre iba acompañado de su pareja, que ha resultado ilesa. Los Bomberos han desalojado la nave afectada y la de al lado, de la misma tipología constructiva, por precaución. Entre ambas dan cabida a 25 tiendas.

Una vez controlado el riesgo, se han levantado los escombros caídos y se ha liberado a la víctima para trasladarla a los servicios funerarios. Ahora, se inspecciona la nave con los arquitectos municipales de Sabadell para averiguar las causas del colapso.

Por el momento no hay previsión de restablecimiento de la normalidad en el lugar. Los servicios técnicos deben asegurar que el hecho ha sido puntual y que no puede reproducirse en otros puntos de las construcciones. Massaguer ha explicado que la causa pueden ser "diferentes patologías" de la construcción, y ha subrayado que una situación de este tipo "no es muy habitual", pero admite que "se puede producir".

Por su parte, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha mostrado el pésame a la familia de la víctima y ha indicado que el gobierno municipal se ha sumado a las labores de los Bomberos para esclarecer las causas del suceso. Farrés ha agradecido su trabajo al cuerpo de emergencias.

Los Bomberos han enviado ocho dotaciones a la zona, y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) cuatro unidades, un equipo conjunto de SEM y Bomberos y un equipo de psicólogos. El subjefe territorial del SEM, Pere Sánchez, ha explicado junto a Farrés que el equipo de psicólogos ya trabaja con el entorno de la víctima.

También han hecho acto de presencia en el lugar la consejera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Diaz.