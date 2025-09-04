Los Mossos recuperan 600 móviles robados en una operación policial en Mataró

Entrada de los Mossos en uno de los pisos de Mataró donde se almacenaban los móviles robados

Un mes después del 'caso Baltis', que supuso la desarticulación de diferentes organizaciones criminales que controlaban puntos de receptación de móviles en Barcelona, los Mossos d`Escuadra vuelven a actuar contra las bandas de robo de teléfonos, uno de los delitos con mayor índice en los últimos años.

Esta mañana, Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 personas y se han incautado de 600 teléfonos móviles este jueves en un dispositivo en Mataró (Barcelona), donde han realizado entradas y registros para desmantelar a un grupo criminal dedicado a la receptación de terminales sustraídos en España y Europa.

En un comunicado, el cuerpo policial ha informado de que el dispositivo ha permitido desmantelar dos "puntos neurálgicos" de receptación de teléfonos móviles y detener a los 3 principales miembros del grupo criminal.

Durante los registros, se han intervenido más de 600 móviles, una gran cantidad de material electrónico y 58.000 euros en efectivo.

La policía catalana ha explicado que esta investigación se enmarca en el 'Pla Kanpai', que tiene como objetivo atajar el problema de la multirreincidencia delictiva.