COPE
Podcasts
Catalunya
Catalunya

Los Mossos recuperan 600 móviles robados en una operación policial en Mataró

Hay tres detenidos y queda desactivados dos centros neurálgicos de recepción de teléfonos robados

Entrada de los Mossos en uno de los pisos de Mataró donde se almacenaban los móviles robados

Mossos d`Escuadra

Entrada de los Mossos en uno de los pisos de Mataró donde se almacenaban los móviles robados

Sergi Tor

Lleida - Publicado el

1 min lectura

Un mes después del 'caso Baltis', que supuso la desarticulación de diferentes organizaciones criminales  que controlaban puntos de receptación de móviles en Barcelona, los Mossos d`Escuadra vuelven a actuar contra las bandas de robo de teléfonos, uno de los delitos con mayor índice en los últimos años.

Esta mañana, Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 personas y se han incautado de 600 teléfonos móviles este jueves en un dispositivo en Mataró (Barcelona), donde han realizado entradas y registros para desmantelar a un grupo criminal dedicado a la receptación de terminales sustraídos en España y Europa.

En un comunicado, el cuerpo policial ha informado de que el dispositivo ha permitido desmantelar dos "puntos neurálgicos" de receptación de teléfonos móviles y detener a los 3 principales miembros del grupo criminal.

Durante los registros, se han intervenido más de 600 móviles, una gran cantidad de material electrónico y 58.000 euros en efectivo.

La policía catalana ha explicado que esta investigación se enmarca en el 'Pla Kanpai', que tiene como objetivo atajar el problema de la multirreincidencia delictiva.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 4 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking