Cancelada la fiesta de Fin de Año en Canido tras rechazar los organizadores la oferta del Concello para subsanar deficiencias

La celebración de la fiesta de Fin de Año prevista para este 31 de diciembre en la plaza de Canido, en Ferrol, ha sido finalmente cancelada. Según ha informado el Concello de Ferrol, la decisión ha sido tomada por la propia organización ante la "premura de los plazos", tras un proceso administrativo marcado por la falta de documentación técnica obligatoria.

Los promotores del evento presentaron la solicitud el pasado 22 de diciembre, pero no fue hasta el sábado día 27 cuando aportaron la memoria del evento. Según fuentes municipales, dicho documento carecía de la justificación técnica necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica recogidos en la ordenanza de Protección contra a Contaminación Acústica de Ferrol.

Ante esta deficiencia, la administración local se vio obligada a emitir un decreto negativo. No obstante, el Concello ha subrayado que facilitó a los organizadores la posibilidad de subsanar los errores de forma urgente, ofreciendo la garantía de que la fiesta pudiese celebrarse en la calle este mismo 31 de diciembre si se completaba el expediente.

Finalmente, los responsables del evento han declinado esta opción y han comunicado oficialmente la cancelación de la fiesta por decisión propia, aludiendo a la falta de margen temporal para completar los preparativos bajo los requisitos legales exigidos.