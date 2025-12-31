As Pontes aprueba la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de su historia con mejoras salariales de hasta el 6,6%

El Pleno del Ayuntamiento de As Pontes ha aprobado este martes, 30 de diciembre, de forma definitiva la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la historia del municipio. Este documento supone un hito para la administración local al organizar por primera vez de forma integral la estructura municipal, clarificar las funciones del personal y garantizar una homogeneización de las condiciones laborales.

La nueva RPT introduce mejoras salariales que oscilan entre el 3,4% y el 6,6%, reconociendo oficialmente responsabilidades que hasta el momento no estaban formalmente recogidas. Según ha explicado el gobierno local, la herramienta incluye un organigrama actualizado, fichas descriptivas de cada puesto y una valoración técnica de las funciones para adaptar la gestión a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Durante la sesión plenaria, la concejala de Personal, Ana Pena, ha calificado la jornada como "un día histórico" que da respuesta a una "demanda histórica". Pena ha destacado que el documento es fruto de la colaboración con los representantes de los trabajadores y permitirá consolidar una plantilla "estable, profesionalizada y mejor organizada".

Por su parte, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), ha subrayado que esta medida cumple un compromiso estratégico del equipo de gobierno. "La RPT permitirá mejorar la coordinación interna, lo que repercutirá directamente en la calidad de los servicios públicos que recibe la vecindad", ha señalado el regidor.

La entrada en vigor de esta nueva estructura administrativa será efectiva coincidiendo con la aprobación del presupuesto municipal de 2026, culminando así un proceso de modernización que busca una gestión más eficiente y transparente en el ayuntamiento coruñés.