Barcelona despide el 2025 con un espectáculo que fusiona la identidad catalana con drones y pirotecnia

La ciudad de Barcelona se prepara para despedir el año 2025 con un espectáculo de gran formato que fusiona tradición y tecnología. Como ya es costumbre, la avenida Reina Maria Cristina será el escenario principal donde la compañía francesa Groupe F, en colaboración con el músico Marc Parrot, ofrecerá una propuesta inmersiva para dar la bienvenida al 2026.

El artista barcelonés ha compuesto una pieza original de 20 minutos que combina instrumentos tradicionales catalanes como tenores, tibles y gralles con texturas electrónicas. El objetivo, según el propio Parrot, ha sido crear una obra única para la ocasión. “Quería que el tema tuviera entidad e identidad de forma que solo se pudiera hacer servir para hacer el montaje en la capital de Catalunya”, ha señalado.

Un espectáculo inmersivo y de gran precisión

El montaje ha sido diseñado para ser una experiencia emotiva e inmersiva que pone el foco en el talento local y en la unión entre pasado y futuro. Para ello, Groupe F desplegará un impresionante arsenal técnico que incluye 500 drones para crear coreografías aéreas, 1.400 kilos de material pirotécnico que alcanzará los 180 metros de altura y un frente visual con 78 cabezas móviles distribuidas desde la plaza de Puig i Cadafalch hasta una grúa de gran tonelaje.

Rodrigo Ollarzo, responsable de pirotecnia de la compañía, ha destacado el reto que supone trabajar con una banda sonora original, ya que los saca de su zona de confort. Ha asegurado que se ha trabajado para que “la pirotecnia realce las pausas y los momentos en que la música se detiene y aumente de potencia cuando sea necesario”. La coordinación de todos los elementos requerirá más de 25.000 órdenes de sincronización.

El regreso de la Fuente Mágica

Una de las grandes protagonistas de la noche será la Fuente Mágica de Montjuïc, que volverá a brotar por Cap d'Any tras un largo periodo de inactividad debido a la sequía y a diversas obras. La fuente se integrará en la narrativa del espectáculo con una coreografía acuática específica que dialogará con la música, las luces, los drones y la pirotecnia. A las diez de la noche, dos horas antes del evento principal, ya ofrecerá un espectáculo especial.

Christophe Berthonneau, director de Groupe F, se ha mostrado satisfecho por recuperar este elemento. “Tendremos el recinte con toda su magia y eso es muy importante porque en la música que acompañará el montaje este elemento hi tiene un papel clau”, ha comentado, subrayando su importancia en la banda sonora.

Parrot ha contado con colaboraciones de la Cobla Meravella y músicos como Roger Andorrà, Guillem Ballaz o Albert Garcia.

Fuego, tierra, agua y aire en la banda sonora

La música de Marc Parrot se inspira en los cuatro elementos para simbolizar diferentes aspectos del carácter catalán. La pieza se estructura en cuatro secciones: aire, que evoca la capacidad de soñar; agua, que celebra el mestizaje con toques de habaneras y rumba catalana; tierra, que aporta profundidad con ritmos de sardana; y fuego, que invita a la ‘rauxa’ festiva a través de la percusión y la electrónica.

Para este tema, Parrot ha contado con colaboraciones de la Cobla Meravella y músicos como Roger Andorrà, Guillem Ballaz o Albert Garcia. Según ha detallado el compositor, la presencia de instrumentos electrónicos va creciendo a lo largo de la pieza, creando texturas que evolucionan con la narrativa. “Al final acaba convirtiéndose en una sesión de rave”, ha afirmado.