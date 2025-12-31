La Xunta y el GDR Seitura 22 impulsan 14 proyectos de desarrollo rural en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

Martina Aneiros y Miguel Teixido durante el encuentro de este martes en la sede de la Xunta en Ferrol

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el gerente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Seitura 22, Miguel Teixido, para evaluar el estado de los proyectos acogidos a la última convocatoria de la Intervención Leader.

En este encuentro se ha detallado que, en la convocatoria de 2025, se han subvencionado un total de 14 proyectos en el área de influencia del GDR Seitura 22, que abarca los municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Estas iniciativas se dividen entre proyectos productivos —destinados a la generación de empleo y autoempleo— y proyectos no productivos, orientados a mejorar los servicios y la calidad de vida de la población rural.

Estas ayudas, enmarcadas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC), cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El GDR Seitura 22 es la entidad responsable de gestionar estos fondos sobre el territorio, actuando como enlace entre la administración y los emprendedores locales.

La reunión se inscribe en la ronda de contactos periódicos que la delegada mantiene con los agentes socioeconómicos de la zona para monitorizar las necesidades y demandas de las comarcas del norte de la provincia.