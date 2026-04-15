Montserrat se blinda contra las inundaciones con una inversión de 3,7 millones de euros

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y el Patronat de la Muntanya de Montserrat han anunciado este miércoles una inversión clave para el futuro del monasterio. Se destinarán 3,7 millones de euros a un proyecto destinado a reducir el riesgo de inundabilidad del icónico recinto. Las obras, que tendrán una duración estimada de 18 meses, se centrarán en la captación de aguas pluviales y su posterior canalización, una medida esencial para la preservación del lugar. Este año se procederá a la aprobación definitiva del proyecto y se firmará un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones para fijar las condiciones de financiación y las anualidades de la inversión.

Un proyecto para un riesgo de 500 años

El director de la ACA, Josep Lluís Armenter, ha detallado las actuaciones en una reunión con la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. El problema actual reside en que los torrentes de la Trinitat y Sant Salvador, situados a gran altura, vierten el agua de lluvia directamente sobre la zona trasera del Monasterio y del Hostal Vell. Durante episodios de lluvias intensas, estos caudales discurren sin control por las plazas del monasterio al no existir una red de desagüe efectiva.

La solución diseñada consiste en recoger estas aguas pluviales y construir una conducción mayoritariamente subterránea que las desvíe hasta la canalización de desagüe ya existente en el Torrent de Santa Maria. Según el comunicado oficial, el dimensionamiento de estas nuevas infraestructuras está preparado para soportar eventos extremos, calculados para un período de retorno de 500 años, garantizando así una protección robusta y duradera para el conjunto arquitectónico y sus visitantes.

El proyecto técnico fue redactado por la Agència Catalana de l'Aigua a lo largo de 2025. Su redacción fue financiada por el Patronat de la Muntanya de Montserrat con una aportación de más de 77.000 euros, demostrando el interés y la implicación de la entidad gestora del espacio en solucionar esta problemática histórica.

Una colaboración de más de 25 años

La colaboración entre la ACA y el Patronat para proteger Montserrat de las avenidas de agua no es nueva. El primer gran precedente data del año 2001, cuando la agencia canalizó el torrente de Santa Maria como respuesta a las graves inundaciones que habían afectado a toda la montaña durante el año 2000. Aquella intervención fue fundamental para mitigar los daños de futuros temporales en una de las áreas más sensibles.

El Monasterio de Montserrat

Sin embargo, los aiguats registrados en 2023 volvieron a poner de manifiesto la vulnerabilidad de otras zonas del recinto monástico, afectando de nuevo a la montaña. Fue a raíz de estos episodios cuando el Patronat de la Muntanya de Montserrat decidió retomar los estudios para encontrar una solución definitiva para los torrentes de La Trinitat y Sant Salvador, cuya canalización había quedado pendiente.

La formalización del proyecto actual se aceleró a partir de entonces. En julio de 2023, el Patronato envió un escrito al director de la ACA exponiendo la situación y solicitando articular los mecanismos de colaboración necesarios. Esta iniciativa culminó en febrero de 2024, cuando ambas partes firmaron un convenio para la redacción del proyecto que ahora se prepara para ser ejecutado, cerrando un ciclo de planificación para proteger uno de los grandes símbolos de Cataluña.