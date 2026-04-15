COPE Valencia hace historia y asalta el liderato

La 1ª ola del Estudio General de Medios (EGM) dibuja datos récord para COPE que también se hacen notar en la provincia de Valencia. En datos totales, y de lunes a viernes, COPE Valencia acumula 258.000 oyentes, por encima de los 249.000 de Radio Valencia Ser, los 175.000 de Onda Cero o los 44.000 de Radio Nacional de España (RNE).

La redacción de COPE Valencia alcanza de esta forma un hito convirtiéndose, por primera vez en la historia, en la emisora más escuchada de la provincia siendo líder informando de la actualidad, el análisis y el deporte.

Referencia en la franja matinal

La audiencia respalda el nuevo formato de ‘Herrera en COPE’ y ya es imprescindible para 3.100.000 españoles. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera lideran un programa que suma su mejor registro y se consolida como un punto de encuentro con los oyentes. En Valencia y su provincia son 192.000 los oyentes en la última encuesta del EGM, con un crecimiento del 65,5% respecto al año anterior.

Cada mañana, el jefe de redacción de COPE en la Comunidad Valenciana, Pascual Claramonte, te cuenta la información más cercana y las mejores historias en los diferentes tramos locales a las 7:50h y 8:24h

Martina Payá, a las 12.50h, callejea en busca de historias por la ciudad, visita comarcas y te acerca la actualidad más cercana a través de los testimonios más destacados.

El Partidazo de COPE, líder indiscustible en Valencia

Juanma Castaño y el equipo de Deportes de COPE es la primera opción en la provincia de Valencia con más 61.000 oyentes. Con 92.000 oyentes en toda la Comunidad Valenciana; siendo líder en ambos casos. Cada noche, de lunes a viernes (23.30 a 01:00h), El Partidazo de COPE ofrece entrevistas que marcan la actualidad, análisis y el mejor tiempo de opinión. El programa más importante y más influyente de la radio deportiva nocturna.

Mediodía de COPE

Pilar García de la Granja fue una de las nuevas apuestas arrancando la temporada al frente de 'Mediodía COPE' y en este EGM bate récord de audiencia con 640.000 oyentes diarios. Ese buen dato también se replica en la provincia con 42.000 fieles que no se pierden las claves informativas que genera el día a día.

En COPE Valencia, cada día laborable a las 14.20h, Isabel Moreno te cuenta la mejor información en Valencia y su provincia.

Más Valencia. Más cercanía. Más referencia

En COPE Más Valencia (92.0 FM) la apuesta de la emisora se ve reforzada con Carles Villeta, que desde las 13.05h recorre nuestro territorio atendiendo a la actualidad, con un programación especial durante las Fallas o con espacios como ‘Gente Que Cuenta’ que ha mostrado la aceptación de los usuarios de COPE. Los jueves, con ‘Gastro-Turis COPE’ y los lunes, con el ‘El Casal de COPE’ también nutren un programa que siempre consigue acompañarte de cerca.

Contenidos en los que se vuelca la redacción al completo con Santiago Pacheco, Albert Domínguez y Borja Rodríguez.

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A partir de las 14.30h la cita la tienes con Deportes COPE Valencia. Noticias exclusivas, protagonistas de primer nivel, líderes de opinión y especial cobertura con los dos equipos presentes en la máxima categoría del fútbol español: Valencia CF y Levante UD. Así como el mejor baloncesto, masculino y femenino, con la última hora diaria de Valencia Basket. Todo ello liderado por el jefe de deportes, Hugo Ballester y con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez completando el mejor equipo de la radio deportiva valenciana.

La Tarde de COPE también cuenta en su parrilla con el programa decano de la emisora. Luz de Cruce, dirigido y presentado por Vicente Herranz cuenta con el prestigio de ser referente en temas de movilidad, seguridad vial y novedades en el mundo del motor.