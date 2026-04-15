Pamplona crea el ‘Txupinazo Txiki’ para dar protagonismo en San Fermín a los niños: "Se celebrará el 10 de julio a las 12:00"

El Ayuntamiento de Pamplona ha lanzado una nueva iniciativa para hacer partícipes a los más pequeños del momento más icónico de las fiestas: el Txupinazo Txiki. La propuesta, surgida de la Mesa de la Infancia y Adolescencia, convertirá en protagonista al alumnado de 4º y 5º de Primaria y ha sido presentada por el alcalde, Joseba Asiron Saez, y la concejala Zaloa Basabe Gutiérrez.

Este chupinazo infantil se celebrará el 10 de julio a las 12:00, coincidiendo con el Día Infantil de los Sanfermines. Tres niños o niñas lanzarán el cohete desde el balcón de la Casa Consistorial y exclamarán la tradicional frase: “Pamploneses, pamplonesas ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!”.

Una clase, un proyecto para la ciudad

Para seleccionar a los protagonistas, el Consistorio ha diseñado una actividad educativa dirigida a los centros escolares de Pamplona. La iniciativa busca fomentar la participación comunitaria, el pensamiento crítico y la creatividad, animando a los estudiantes a proponer proyectos que hagan de Pamplona un lugar más agradable y accesible.

La participación se organizará por clases, no de forma individual. Según ha explicado la concejala Zaloa Basabe, "cada clase debe presentar una propuesta para la mejora de la ciudad, siempre desde la mirada de la infancia". El proyecto se materializará de forma gráfica y creativa en una cartulina.

Cada clase debe presentar una propuesta para la mejora de la ciudad, siempre desde la mirada de la infancia" Zaloa Basabe Concejala de Igualdad Ayuntamiento de Pamplona

El proyecto de cada aula se deberá plasmar en un formato DIN A3 utilizando técnicas libres como el dibujo, el collage o un mural. Para guiar el proceso, el Ayuntamiento ha elaborado una unidad didáctica para el profesorado y el alumnado inspirada en metodologías como el Aprendizaje Basado en Retos y el Design Thinking.

Plazos y sorteo final

Los centros interesados podrán presentar sus propuestas desde este jueves hasta el 29 de mayo. Un jurado de técnicos/as municipales verificará que los trabajos cumplen los requisitos, descartando aquellos con contenido religioso, político, violento o discriminatorio.

Finalmente, con todas las propuestas admitidas se realizará un sorteo el 5 de junio del que saldrá el aula ganadora. Tres de sus estudiantes serán los representantes en el balcón, pero toda la clase será invitada a la Casa Consistorial para vivir el momento desde dentro.