Marta Farrés, sobre las cuentas catalanas: "El debate de no tener presupuesto no puede ser"

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha lanzado un claro mensaje a las fuerzas políticas catalanas para que faciliten la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. En una entrevista en el programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, la edil socialista ha subrayado la necesidad de las cuentas para desplegar políticas públicas y atender necesidades urgentes de la ciudadanía, como las inversiones pendientes en su ciudad. Farrés ha sido contundente al afirmar que tiene "un hospital que necesita presupuesto, que necesita presupuesto ya", ejemplificando así la importancia de no bloquear el dinero destinado a los servicios públicos.

Para la alcaldesa, el foco de la discusión política debería estar en el destino de las inversiones y no en la existencia misma de las cuentas. "Yo quiero discutir sobre el qué, no sobre el cómo, pero no sobre el qué, decir, presupuesto tiene que haber", ha aseverado. Ha criticado la posibilidad de tener que gobernar a base de prórrogas, y ha calificado como un error "gestionar un país con líneas de crédito". En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los partidos, ya ha insistido en que el debate sobre la falta de un presupuesto "no puede ser".

Mano dura en seguridad para "blindar" a la policía

La seguridad es otro de los pilares de su gestión en Sabadell, donde defiende un modelo basado en más medios y un respaldo político sin fisuras a los cuerpos policiales. Farrés ha anunciado que terminará la legislatura con 30 policías locales más y ha reclamado que el reparto de nuevos agentes de Mossos de Esquadra también beneficie a su ciudad. La alcaldesa ha enfatizado la importancia de "blindar las policías", lo que para ella significa "creer en la policía y decir, oye, nosotros queremos que la policía actúe y confiar en la policía", asumiendo que ellos son los expertos en la materia.

Esta política de firmeza, según ha explicado, se ha demostrado eficaz para abordar el problema de la multirreincidencia. Farrés ha celebrado la reforma legal que endurece las penas, una medida que los alcaldes llevaban tiempo reclamando ante la "sensación de frustración" que generaba ver cómo un número reducido de delincuentes, que en Sabadell cifra entre 13 y 15 personas, entraban y salían de comisaría. Considera que la modificación de la ley es una herramienta fundamental para atajar esta problemática.

Aunque Sabadell figura entre las ciudades con un número elevado de infracciones penales, la alcaldesa ha matizado que la tendencia es a la baja y que se están implementando otras políticas complementarias. Entre ellas se encuentran la mejora de la iluminación, la incorporación de tecnología como las cámaras de seguridad y el fomento del civismo. Farrés ha rechazado de forma tajante el "vínculo entre inmigración y delincuencia" que promueven algunas formaciones. "Cometen delitos inmigrantes y cometen delitos también gente de aquí. Contra el que cometa un delito, sea de aquí o sea de fuera, hay que ir a por él", ha sentenciado.

No se puede resolver la política de vivienda tolerando las ocupaciones

Vivienda y 'okupación', un doble frente

La vivienda se ha convertido en el "gran elemento de exclusión" social en las ciudades, según el diagnóstico de la alcaldesa. Por ello, aboga por implementar "muchas políticas de vivienda" de forma simultánea. En su haber, destaca que Sabadell es, después de Barcelona, la "segunda ciudad con más vivienda pública de Cataluña", pero insiste en que hay que seguir trabajando con rehabilitación, ayudas y nuevas construcciones para incrementar la oferta y contener los precios.

En el ámbito de la vivienda, Farrés mantiene una postura muy crítica con las okupaciones. "No se puede resolver la política de vivienda tolerando las ocupaciones", ha afirmado, calificándolo como un "mal mensaje". La alcaldesa ha destacado que, gracias a la "colaboración con los Mossos de Esquadra, con policía local, también con fiscalía y con juzgados", se está consiguiendo reducir el número de ocupaciones conflictivas en la ciudad, y ha mostrado su satisfacción con el apoyo recibido por parte de la Generalitat en esta materia.

El modelo de ciudad

Respecto al debate territorial, Farrés ha defendido la identidad de Sabadell como una gran ciudad de la segunda corona metropolitana que no debe estar supeditada a Barcelona, y ha rechazado su integración en el AMB. Reclama, en cambio, que la Generalitat ejerza como tal y dote a estos municipios de los recursos e infraestructuras que necesitan, como el Cuarto Cinturón (B-40), una obra que considera fundamental y que cuenta con un amplio consenso territorial.

Finalmente, sobre la regulación de los alquileres, la alcaldesa se ha mostrado abierta a experimentar. "Estoy a favor de probarlo", ha señalado sobre la limitación del precio del alquiler, aunque con la condición de evaluar sus resultados. Se ha distanciado en cierta manera del "discurso de los Comunes", argumentando que, si bien comparten la preocupación, las políticas socialistas como el fomento de la construcción o la compra desde el ámbito público presentan matices clave y buscan soluciones más efectivas que las "políticas que no son útiles".