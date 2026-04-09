Investigan la surrealista aparición de un lápiz gigante en el Parc del Garraf

Ir de excursión por el Parc del Garraf y encontrarse con buenas vistas es lo habitual. Sin embargo, lo que los últimos visitantes de uno de sus miradores más icónicos han descubierto se aleja de cualquier postal convencional. Un lápiz gigante, de aproximadamente un metro y medio de altura, ha aparecido clavado en una roca cerca de la Cova Mare de Déu de Bruguers, a escasos metros del histórico Castell d’Eramprunyà, en el término municipal de Gavà. Esta surrealista aparición ha transformado una simple caminata en el origen de un misterio que ya tiene a toda la comarca preguntándose lo mismo: ¿quién lo ha puesto ahí y por qué?

¿Una agresión al patrimonio natural?

Más allá de la sorpresa inicial, la instalación del lápiz gigante ha generado una profunda preocupación. No se trata de un objeto simplemente apoyado sobre el terreno, sino de una intervención deliberada en un entorno natural protegido. Para fijar la estructura, el autor o autores han perforado la roca roja, una arenisca muy característica de la geología del Garraf, y han utilizado cemento para asegurar su base. Esta acción ha causado un daño permanente en el patrimonio natural de la zona, lo que ha motivado que las autoridades locales tomen cartas en el asunto de inmediato. La intervención, lejos de ser una anécdota, constituye una modificación en un paisaje que goza de protección especial.

No es una acción improvisada, sino una intervención con cierta planificación

Los detalles de la instalación demuestran que no se trata de una gamberrada de última hora. Tal y como señalan las primeras observaciones, la obra ha requerido una planificación considerable. El hecho de transportar un objeto de tales dimensiones hasta un mirador elevado, junto con las herramientas necesarias para perforar la roca y el cemento para fijarlo, evidencia una logística planificada. “No es una acción improvisada, sino una intervención con cierta planificación”, es la conclusión que se extrae al analizar el anclaje. Irónicamente, esta polémica pieza se ha convertido en un inesperado “atractivo”, atrayendo a caminantes y curiosos que se acercan para fotografiar el misterio “low-cost” que ha surgido en el parque.

El Ayuntamiento abre una investigación

La respuesta institucional no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento de Gavà ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable de esta instalación no autorizada. Fuentes del consistorio han dejado claro que no tienen ninguna relación con el proyecto, desmintiendo que se trate de una iniciativa municipal o de alguna intervención artística que contara con los permisos pertinentes. La principal prioridad ahora es localizar al autor, no solo por la curiosidad que ha generado el caso, sino por la agresión que supone para un espacio protegido como es el Parc del Garraf. Mientras tanto, el lápiz sigue allí, como un testigo mudo en medio de la naturaleza.

A pesar de la clandestinidad del acto, el lápiz no es completamente anónimo, ya que lleva una firma. Sin embargo, este detalle no hace más que añadir capas al misterio. Las primeras pesquisas en internet y en bases de datos de artistas no han arrojado ninguna luz sobre la identidad que se esconde tras el nombre o seudónimo inscrito en la pieza. Ni artistas, ni colectivos, ni ninguna marca parecen corresponder con la firma, sumiendo el caso en un enigma todavía mayor. Se dan así todos los ingredientes de un caso abierto: un objeto extraño, una ubicación icónica y una firma misteriosa que, de momento, no conduce a ninguna parte.

¿Arte, gamberrada o un nuevo hito?

Es una obra de arte, una broma o simplemente alguien que ha ido demasiado lejos

La aparición del lápiz gigante ha abierto un intenso debate entre la ciudadanía y los visitantes del parque. La pregunta resuena con fuerza en redes sociales y conversaciones locales: “Es una obra de arte, una broma o simplemente alguien que ha ido demasiado lejos”. Por un lado, hay quienes defienden el valor artístico de la intervención, considerándola una forma de arte urbano que dialoga de forma inesperada con el paisaje. Por otro, una mayoría critica duramente lo que consideran un acto de vandalismo puro y simple, una falta de respeto hacia un entorno natural que debería permanecer intacto. La línea que separa la expresión artística de la agresión ambiental se vuelve aquí especialmente delgada, y la discusión está servida.

Mientras la investigación sigue su curso, el lápiz gigante del Garraf se afianza como un nuevo y desconcertante hito en la comarca. Su presencia desafía a los visitantes y a las autoridades, planteando preguntas sobre los límites del arte, el uso del espacio público y el respeto por el patrimonio natural. El Parc del Garraf, conocido por sus paisajes áridos y sus rutas de senderismo, ahora suma a sus atractivos una intervención tan inexplicable como llamativa. El misterio, por ahora, sigue clavado en la roca, esperando una respuesta que quizás nunca llegue.