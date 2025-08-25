Incendios y retrasos: Rodalies empieza la semana con nuevas incidencias

Los trenes de la línea R4 de Rodalies circulan este lunes por la mañana con retrasos que pueden superar los 45 minutos por las obras en esta línea, según informa Renfe. Por otra parte, la línea R17 ya ha restablecido el servicio entre las estaciones de Tarragona y Salou-Port Aventura, trayecto que se ha visto interrumpido temporalmente y que ha obligado a hacerlo por carretera.

restablecida la circulación tras el incencio

La circulación de trenes entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova y la Geltrú se ha restablecido después del incendio de un tren en Calafell, de acuerdo con la última actualización que ha proporcionado Renfe a las 12:20 h.

El incendio de un tren en la estación de Calafell había obligado a interrumpir el paso de los trenes entre Sant Vicenç y Vilanova durante más de una hora. Ahora, los trenes de las líneas R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 ya circulan, pero lo hacen con retrasos que pueden superar los 30 minutos.

Tren de Rodalies detenido

Según han informado Renfe y Protección Civil, la incidencia técnica se produjo debido a la avería del pantógrafo de un tren del R2 Sur al contactar con la catenaria y que causó llamas. Todos los viajeros fueron evacuados y no hubo ningún herido. La compañía ha dicho también que la circulación de trenes en este tramo entre se encontraba interrumpida a petición de los Mossos d'Esquadra y Bombers .

Según han explicado los bomberos, el aviso al 112 se hizo a las 10:48 de la mañana. Entonces, el Cuerpo envió tres unidades terrestres. Los efectivos enviados ya han confirmado que el fuego ya está apagado y los bomberos están revisando con cámara térmica el convoy. A modo de prevención, se han desalojado a unas 100 personas del tren.

la r3 vuelve a circular con normalidad

Los trenes de la línea R3 circulan sin incidencias después de un fin de semana con muchos problemas en esta línea. El sábado una incidencia en la infraestructura obligó a cortar el servicio entre Hospitalet y Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) mientras que el domingo se tuvo que interrumpir de nuevo la circulación entre L'Hospitalet y la Garriga (Vallès Oriental).