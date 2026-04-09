El Hospital de Olot introduce el 'gas de la risa' para aliviar el dolor en los partos

El Hospital de Olot ha incorporado una nueva herramienta para el manejo del dolor durante el parto: el conocido como gas de la risa. Se trata de una mezcla de óxido nitroso y oxígeno al 50% que se administra por inhalación y que proporciona un alivio rápido y seguro a las mujeres durante las contracciones. Esta alternativa analgésica, demandada por las propias usuarias, se suma a las opciones disponibles en el centro para ofrecer una experiencia de parto más humanizada y con mayor control por parte de la madre.

Así lo ha explicado la comadrona del Hospital de Olot, Silvia Díaz-Maroto, quien detalla que este compuesto es seguro precisamente por su composición equilibrada. A diferencia del óxido nitroso puro, la mezcla al 50% con oxígeno "asegura que los efectos adversos de los que a veces se habla no estén presentes". Es un método apto para prácticamente todas las mujeres y su efecto es estrictamente analgésico, no anestésico.

Una analgesia controlada por la mujer

El procedimiento de administración está diseñado para que la mujer tenga el control total. El gas se encuentra en bombonas portátiles que se trasladan con facilidad. Mediante una boquilla personal, la parturienta comienza a inhalar en el momento en que intuye la llegada de una nueva contracción. La inhalación se mantiene durante todo el proceso de la contracción y se detiene cuando esta termina. Según explica Díaz-Maroto, este tiempo es clave, ya que se necesitan unos 30 segundos de inhalación para que el gas alcance su máxima eficacia, coincidiendo con el pico de dolor de la contracción.

El efecto del óxido nitroso no elimina por completo la sensación de la contracción ni el dolor, sino que actúa suavizando su punto más álgido. "Lo que hace es aliviar el pico de dolor de la contracción", precisa la matrona. Se trata de un complemento a otras opciones, como la anestesia epidural, pero no la sustituye. La sensación de alivio desaparece en pocos segundos tras dejar de inhalar, permitiendo a la mujer estar plenamente consciente y activa durante el proceso.

Es un efecto analgésico, no anestésico, y lo que hace es realmente bastante sutil"

Una demanda de las futuras madres

La incorporación de este método responde a una petición recurrente por parte de las embarazadas que acudían al hospital. "Era una demanda que nosotras recibíamos de las mujeres", confirma Silvia Díaz-Maroto. Muchas de ellas preguntaban por la disponibilidad del gas, una opción que hasta ahora no se ofrecía en el centro, donde la alternativa no farmacológica principal era la bañera de partos. La seguridad del procedimiento para el bebé no suele ser una duda frecuente entre las madres, a quienes se les explica en detalle los beneficios y los mínimos riesgos.

Era una petición de las futuras madres

Era una demanda que nosotras recibíamos de las mujeres"

Una práctica consolidada a nivel internacional

Aunque su uso es novedoso en el Hospital de Olot, el empleo de óxido nitroso como analgésico en el parto no es nuevo. Se trata de una práctica consolidada en otros hospitales y países. La propia matrona relata su experiencia personal: "Yo me formé en Inglaterra y allí lo utilizábamos de una manera habitual. Y de esto hace veinticinco años". En muchos sistemas sanitarios, es una herramienta estándar en las salas de parto, descrita por Díaz-Maroto como "una práctica extremadamente habitual", lo que demuestra su largo recorrido y seguridad. Además, este gas también se utiliza en otros contextos sanitarios para diferentes procedimientos.